Bolsonaristas organizam ato contra Moraes no Espírito Santo

Um ato político será realizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (3), no Espírito Santo. O ato está marcado para às 12h, na Terceira Ponte, que liga as cidades de Vitória e Vila Velha. A concentração acontece no Posto Moby Dick.

Um dos líderes do movimento no Estado é o deputado federal afastado Gilvan da Federal (PL).Com palavras de ordem como “Fora Lula” e “Fora Moraes”, os organizadores pretendem protestar contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos atos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Além do impeachment de Moraes, os bolsonaristas também pedem anistia para as pessoas que foram presas por causa do “Ato do dia 8 de janeiro”, que culminou na depredação de órgãos na Praça dos Três Poderes. A convocação está sendo feita por políticos da extrema-direita por meio das redes sociais e aplicativos de mensagens.