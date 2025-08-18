Bruno Lamas anuncia novas oportunidades com a Feira InovaES em Jaguaré

A 9ª Feira InovaES e o 2º Festival de Jogos Matemáticos acontecem já nesta semana, nos dias 21 e 22 de agosto (quinta e sexta-feira), no Parque de Exposições de Jaguaré. O município se prepara para receber uma programação repleta de palestras inspiradoras, competições, apresentações culturais e atividades que vão aproximar a comunidade da ciência, tecnologia e inovação.

O evento é realizado em parceria com instituições de ensino, programas da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), além de entidades e empresas locais e regionais, consolidando-se como um espaço de integração entre conhecimento, educação e desenvolvimento no interior do Estado.

Leia também: Festival da Cachaça agita São Roque com shows e a maior caipirinha do ES

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, a realização da feira em Jaguaré mostra a força da descentralização das ações da Secti. “Apoiar o InovaES no interior é abrir portas para que nossos jovens tenham acesso às mesmas oportunidades de ciência e tecnologia que antes estavam concentradas na Grande Vitória. Em Jaguaré, a matemática, a inovação e a criatividade se encontram para despertar talentos e mostrar que o futuro pode ser construído em qualquer lugar do Espírito Santo, identificando potenciais alunos, estimulando sonhos e transformando realidades. Estamos cumprindo o papel de descentralizar o conhecimento e torná-lo acessível, gerando oportunidades que mudam a vida das pessoas” destacou Lamas.

O evento contará com a presença de programas estratégicos da Secti, como o Formação Avançada, o Seeds, o Q Empreendedor, além da participação do CPID e do CEET Talmo Luiz, aproximando a população do interior capixaba das iniciativas de ciência, tecnologia e inovação do Governo do Estado.

Entre os parceiros confirmados estão: Clube de Xadrez, Escola Porta do Sol de Jaguaré, Faculdade Multivix, Ufes São Mateus, Sest/Senat São Mateus, Ifes Nova Venécia e São Mateus, Prefeitura de Jaguaré, Sesi/Senai, Escola Família Agrícola de Jaguaré (Mepes), Incubadora Insights e Sebrae.

Programação

Quinta-feira (21/08)

9h – Abertura da feira

10h – Abertura oficial com autoridades

10h20 – Palestra Ifes Nova Venécia: IA nas Escolas

11h – Palestra Sest/Senat: A importância do drone para mobilidade urbana

11h40 – Intervalo

13h – Palestra Multivix Polo Jaguaré, com Romário Gava Ferrão (INCAPER): Inovação na área Agrícola

15h – Palestra Prof. Dr. Leandro Costalonga (UFES São Mateus): Plantando inovação na mente de quem cultiva

16h – Palestra Ifes São Mateus com Profª Rayana Schneider Barcelos: Do Código à Criatividade – Robótica como Ferramenta de Transformação Educacional

17h – Encerramento

Sexta-feira (22/08)

7h – Abertura da feira

7h30 – Abertura oficial com autoridades

8h – Apresentação cultural

8h30 – Palestra Escola Porta do Sol com Massayouki Yamamoto (Apple): O uso da realidade aumentada na sala de aula

9h – Sorteio de brindes

9h30 – Campeonato 01

10h30 – Sorteio de brindes

11h30 – Intervalo para almoço

13h – Apresentação cultural

13h30 – Matemática e Mágicas, com o Prof. Hélio Muniz

14h – Campeonato 02

14h30 – Palestra Jogos Matemáticos com Maik Educa Meeple

15h – Resultado Final e Premiação dos Jogos Matemáticos

15h40 – Campeonato 03

17h – Encerramento

Serviço

9ª Feira InovaES e 2º Festival de Jogos Matemáticos