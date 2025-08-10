BRUTAL! Ataque a tiros mata duas pessoas e fere outras três no ES

Na tarde desse sábado (9), um ataque a tiros brutal matou duas pessoas e feriu outras três em Vila Velha. As vítimas são uma manicure de 31 anos e uma adolescente de 15. Entre os feridos estão: uma criança de apenas três anos, um menino de 9 e um homem, que seria o alvo dos disparos.

Segundo informações do G1, a adolescente chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Evangélico, na mesma cidade. Já a mulher faleceu no local. Até o momento, nenhuma prisão foi realizada.

Como ocorreu o crime

Ainda de acordo com informações, o crime ocorreu no bairro Santa Ria, próximo à rua Adolfino Zamprogno, onde um homem, em uma moto, passou efetuando os disparos.

Assim, a Polícia Militar foi acionada, realizou buscas pelo bairro, contudo nenhum suspeito foi encontrado.

Porém, enquanto a PM efetuava a procura, testemunhas disseram que um outro motociclista atirou contra um homem que estava em um bar. Assim, o baleado conseguiu fugir, mesmo ferido, e foi socorrido por moradores e encaminhado para o Hospital Evangélico.

Policiais perseguiram o suspeito da moto, mas ele fugiu e deixou o veículo no meio da rua. A moto foi apreendida e periciada no local.

Os feridos foram atendidos

A criança, filha da manicure, foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). Já o menino foi encaminhado para o Hospital Evangélico.

Governador Casagrande se pronunciou

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se pronunciou, em suas redes sociais, sobre o caso. Veja na íntegra:

“Diante da crueldade dos ataques que atingiram inocentes, nossas forças de segurança estão nas ruas, em operações integradas, para prender todos os envolvidos. Seguiremos firmes até que os responsáveis sejam presos e responsabilizados. Trabalhamos com pulso firme e rigor, ampliando o policiamento, fortalecendo a inteligência e combatendo o crime em todas as frentes”.