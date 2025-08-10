Polícia Militar apreende drogas e dinheiro durante patrulhamento em Cachoeiro

Na tarde desse sábado (9), equipes da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar apreenderam entorpecentes e dinheiro durante patrulhamento no bairro Fé e Raça, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a PM, dois indivíduos tentaram fugir a pé ao perceber a aproximação das viaturas. Eles foram alcançados e abordados, sendo encontrados com eles 97 pinos de cocaína, seis pedras de crack, uma tira de maconha e R$ 330 em espécie.

O material apreendido e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro.