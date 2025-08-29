Cachoeiro: 6 cuidados essenciais para não se enrolar com o cartão de crédito

Nos dias de hoje, a maioria das pessoas optam por usar o cartão de crédito ao realizarem suas compras. Embora seja conveniente, ele possui taxas de juros elevadas, que podem resultar em dívidas maiores, prejudicando assim, o orçamento familiar.

O coordenador executivo do Procon de Cacheiro, Ricardo Fonseca, explica que o consumidor precisa tomar algumas precauções antes de usar o cartão de crédito.

“A dica é sempre ter em mente o que vai comprar e fazer uma pesquisa de preços e condições de pagamento do estabelecimento para desta forma, analisar se cabe ou não dentro do planejamento financeiro”, alerta.

Para que essa prática não se torne um grande problema, veja as dicas do Procon de Cachoeiro para o uso consciente do cartão.

Confira

1- Realize um planejamento financeiro: O uso do cartão de crédito precisa ser bem planejado se você não quiser se ver sujeito a altas taxas de juros. Monte um planejamento financeiro. Assim será possível a identificar qual é a situação do seu orçamento. Depois disso, é preciso avaliar com mais segurança o quanto pode comprometer do seu orçamento todo mês.

2- Não use o cartão como forma de renda complementar: Baseado no planejamento financeiro que será possível estabelecer os gastos e o padrão de vida. Desta forma, não use o cartão de crédito como forma de complementar a renda já que isso permitiria gastar mais do que ganha. Eventualmente a conta chegará e poderá se ver em meio a dívidas. Além disso, evite realizar saques com o cartão de crédito. Esse tipo de atitude funciona como uma espécie de empréstimo ou financiamento com taxas maiores e que tornam mais difícil quitar o valor devido.

3 – Não atrase o pagamento do cartão: A cobrança de juros sobre juros pode fazer com que a dívida cresça fora de proporções. Em vez de pensar em pagar só o mínimo, considere sempre pagar a fatura inteira. Caso não seja possível, entretanto, é hora de pensar em renegociar com a operadora, para evitar um acúmulo ainda maior da dívida.

4 – Evitar comprar por impulso com o cartão: Comprar porque está barato, porque parece uma boa oportunidade ou porque as parcelas do cartão cabem no seu bolso só comprometerá o seu orçamento. O ideal é investir mais em aquisições planejadas e deixar as de impulso para serem pagas à vista. Faça uma lista antes de sair de casa. Você não precisa fazer isso com todas as suas aquisições — embora seja recomendado —, mas deve ter esse cuidado sempre que usar o cartão de crédito.

5 – Avalie as condições de pagamento antes de usar o cartão: Dependendo das condições de compra, o uso do cartão não traz vantagens e, na verdade, pode até causar prejuízos, então vale a pena ficar de olho.

6 – Livre sua carteira de múltiplos cartões: Dê preferência para manter o cartão principal, com limite correspondente ao que você necessita e com menor anuidade e taxa de juros. Quanto aos outros, cancele-os e tire-os da sua carteira para evitar complicações e dívidas. Uma boa opção ao concentrar seus gastos em um único cartão de crédito é aproveitar o programa de relacionamento e o acúmulo e pontos.

Conte sempre com o Procon!

Para dúvidas, orientações, reclamações e outros esclarecimentos, o Procon de Cachoeiro está de portas abertas, na Rua Bernardo Horta, nº 204, bairro Guandu, em Cachoeiro, atendendo de 8h às 16h. Também é possível agendar o atendimento presencial: https://agendamento.cachoeiro.es.gov.br/. Para mais informações, o telefone é (28) 3199-1710.