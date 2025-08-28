Cachoeiro: BMW, drogas e dinheiro são apreendidos pela Polícia Militar

Na manhã desta quinta-feira (28), uma ação da equipe de Motopatrulha do 9º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada no bairro Zumbi, após denúncia anônima repassada aos militares.

Segundo a PM, o suspeito estava em um veículo BMW X1 preto, que foi interceptado após informações de que estaria sendo usado para a entrega de entorpecentes. Durante a busca, foram localizados sete papelotes de uma substância conhecida como “pack/ice”, além de uma porção de 35,6 gramas do mesmo material, uma bucha de maconha, uma amostra semelhante a haxixe e R$ 1.102,00 em espécie. Dois aparelhos celulares também foram recolhidos.

O serviço de inteligência da corporação apontou ainda que o veículo seria utilizado com frequência para o tráfico e que o suspeito residia no bairro Vila Rica. Os policiais seguiram até o endereço, onde receberam autorização para entrar na residência. No local, foram encontrados mais entorpecentes e uma balança de precisão.

Diante das evidências, o suspeito foi detido em flagrante e conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Militar informou que os procedimentos ocorreram sem registros de maus-tratos, com a devida comunicação dos direitos constitucionais.