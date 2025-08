Cachoeiro celebra o mês da conscientização do Aleitamento Materno

Durante todo o mês de agosto, Cachoeiro de Itapemirim se une à campanha nacional de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, com ações e atividades voltadas para promover e valorizar a amamentação nas unidades de saúde da cidade.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), que integra o Agosto Dourado, visa destacar os benefícios do aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses de vida para a saúde física, emocional e imunológica dos bebês, além de reforçar a importância do fortalecimento do vínculo mãe-bebê.

Leia também: Procon Cachoeiro investe em acolhimento com espaço para crianças

Com o tema central “Amamentar é um ato de amor que promove saúde, fortalece vínculos e garante um futuro mais saudável para nossos bebês. Vamos juntos valorizar e apoiar essa prática essencial!”, a campanha busca sensibilizar e informar as mães, gestantes e toda a comunidade sobre os impactos positivos da amamentação.

Diversas atividades serão realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cachoeiro, com palestras, rodas de conversa, encontros com grupos de gestantes, além de momentos de orientação e troca de experiências. As atividades são gratuitas e abertas à comunidade.

Programação das Ações:

UBSF Mozart Santanna Júnior (Village da Luz) – Dia 07 de Agosto, às 8h

Tema: Amamentação, benefícios para seu filho.

Tema: Amamentação, benefícios para seu filho. UBSF Vila Rica – Dia 28 de Agosto, às 08h

Palestra com a enfermeira Patrícia, referência em aleitamento materno do Banco de Leite do HIFA.

Palestra com a enfermeira Patrícia, referência em aleitamento materno do Banco de Leite do HIFA. UBSF Ieda Maria da Silva Batista (Coramara) – Dias 06 e 13 de Agosto, às 8h

Sala de espera com equipe de residentes de enfermagem em obstetrícia.

Sala de espera com equipe de residentes de enfermagem em obstetrícia. UBSF Antonio Dalvi (Valão) – Dia 12 de Agosto, às 8h30

Café da manhã e roda de conversa sobre a importância da amamentação.

Café da manhã e roda de conversa sobre a importância da amamentação. UBSF Antonio Luiz Moreira (Novo Parque) – Dia 22 de Agosto, às 8h

Sala de espera – Importância do Aleitamento Materno e Coffee Break.

Sala de espera – Importância do Aleitamento Materno e Coffee Break. UBSF Edson Rebello Moreira (Zumbi) – Dias 08 e 25 de Agosto, às 8h

Amamentação é um ato de amor – Grupo de Gestantes.

Amamentação é um ato de amor – Grupo de Gestantes. UBSF Francisco Leal Tosta (Córrego dos Monos) – Dia 27 de Agosto, às 8h30

Roda de Conversa com Gestantes

Roda de Conversa com Gestantes UBSF Anisio Roldão Pastro (Recanto/Basiléia) – Dia 14 de Agosto, às 8h

Amamentação e sua importância: Mitos e Verdades, Benefícios e Desafios. Roda de conversa, sorteio de brindes e café compartilhado.

Amamentação e sua importância: Mitos e Verdades, Benefícios e Desafios. Roda de conversa, sorteio de brindes e café compartilhado. UBSF Adonai – Dia 21 de Agosto, às 8h

Tema: Amamentação, com participação do Banco de Leite do HIFA.

Tema: Amamentação, com participação do Banco de Leite do HIFA. Policlínica Dra. Glaura Moreira – Casa Rosa – Todas as terças-feiras de agosto, às 8h

Equipe da Casa Rosa e Residentes de Enfermagem Obstétrica.

Equipe da Casa Rosa e Residentes de Enfermagem Obstétrica. UBSF Soturno – Dia 20 de Agosto, às 8h

Roda de conversa e Coffee Break.

Roda de conversa e Coffee Break. UBSF Luiz Carlos Santana – Dia 06 de Agosto, às 7h30

Grupo de Gestantes. Tema: Aleitamento Materno.

Grupo de Gestantes. Tema: Aleitamento Materno. UBSF Aeroporto – Dia 19 de Agosto, às 7h

Grupo para Proteção, Promoção e Apoio ao Aleitamento Materno.

As ações têm o objetivo de proporcionar um espaço de acolhimento e informação para todas as mães, gestantes e familiares. Além disso, são momentos de reflexão sobre os desafios que as mulheres enfrentam ao longo da jornada da amamentação e como a sociedade pode contribuir para apoiar esse processo essencial para a saúde infantil

“Amamentar é um gesto de amor e cuidado, e traz benefícios comprovados para a saúde das mães e dos filhos. O leite materno é a melhor opção alimentar, ajudando a prevenir doenças, fortalecer a imunidade e promover um desenvolvimento saudável. Nossa missão é apoiar as mães e famílias para que elas possam ter sucesso nesse processo”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório

Sobre a campanha Agosto Dourado

O Agosto Dourado é uma campanha nacional dedicada à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, especialmente nos primeiros seis meses de vida. Durante esse mês, profissionais de saúde e organizações em todo o Brasil realizam atividades educativas e de sensibilização para destacar os benefícios do aleitamento, promover práticas de apoio às mães e fortalecer o vínculo afetivo entre mães e bebês.