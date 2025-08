Procon Cachoeiro investe em acolhimento com espaço para crianças

Com o objetivo de proporcionar um atendimento humanizado aos consumidores, o Procon de Cachoeiro conta com uma “Área Kids”, um ambiente lúdico e divertido para as crianças se distraírem enquanto os pais realizam atendimento.

“Entendemos que levar as crianças para resolver pendências em órgãos públicos pode ser desafiador. Por isso, passamos a oferecer esse espaço garantindo um acolhimento para os consumidores e suas famílias. É um ambiente seguro e confortável para que as pessoas possam resolver suas questões sem estresse”, explica o coordenador executivo da pasta, Ricardo Fonseca.

A área chega para fomentar a missão do Procon, de proteger, defender e acolher os consumidores. Desta forma, o órgão consegue construir uma relação de confiança e respeito entre o órgão e os consumidores.

Conte sempre com o Procon!

Não hesite em procurar o órgão de defesa do consumidor se precisar de ajuda ou orientação. O Procon funciona na Rua Bernardo Horta, nº 204, no bairro Guandu, em Cachoeiro, atendendo de 8h às 16h. Para mais informações, o telefone é (28) 3199-1710.

Os consumidores que precisarem do Procon e não podem comparecer a sede do órgão, contam com o Reclamações Online e podem registrar suas demandas de casa mesmo. Basta acessar: https://procon.cachoeiro.es.gov.br/.