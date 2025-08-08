Cachoeiro completa 50 dias sem homicídios

Cachoeiro de Itapemirim alcançou, nesta semana, uma marca histórica: 50 dias sem registro de homicídios. O resultado é reflexo direto do trabalho integrado entre a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Civil, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Penal e demais órgãos que atuam na segurança pública da cidade.

Segundo o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Nério, a redução é fruto de um conjunto de ações estratégicas e operacionais que vêm sendo intensificadas desde sua chegada ao comando, em 13 de junho, dando continuidade ao trabalho iniciado pelo tenente-coronel Palaoro e mantendo a forte integração com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

As ações incluem operações de saturação em áreas críticas, apreensão de armas e drogas, cumprimento de mandados de prisão, reforço na presença das equipes na área comercial e residencial, além de fiscalizações para impedir a circulação de veículos irregulares, especialmente motocicletas utilizadas em crimes. Também se destacam operações conjuntas da GCM e PM na área central, por meio do Núcleo de Polícia Comunitária, e blitze sistemáticas para coibir irregularidades.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, ressaltou o papel da integração entre as forças. “Esse resultado é motivo de orgulho para todos nós. A Guarda Civil Municipal tem estado cada vez mais presente nas ruas, lado a lado com a Polícia Militar e demais órgãos de segurança, ajudando a salvar vidas e a garantir mais tranquilidade para a população. Essa conquista é coletiva e mostra que, com união e estratégia, conseguimos resultados concretos”.

O prefeito Theodorico Ferraço parabenizou os agentes envolvidos e reforçou o apoio da gestão municipal. “Cachoeiro vive um momento importante na segurança pública. Quero registrar meu reconhecimento à Polícia Militar, à nossa Guarda Civil Municipal e a todas as instituições que trabalham dia e noite para proteger nossa gente. A Prefeitura continuará investindo, apoiando e fortalecendo as ações que garantam paz e segurança para os cachoeirenses”.

A marca de 50 dias sem homicídios reforça a eficácia do trabalho preventivo e repressivo realizado em conjunto, demonstrando que a integração entre as forças é fundamental para reduzir a criminalidade e melhorar a qualidade de vida na cidade.