Cachoeiro: Guardas municipais recebem qualificação com apoio das forças de segurança

O secretário municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro de Itapemirim, Clayton Siqueira do Nascimento, realizou na sexta-feira (22) uma visita técnica e institucional à Polícia Penal, no Complexo Penitenciário de Viana.

O encontro teve como principal objetivo estreitar os laços entre as instituições e dar continuidade ao processo de capacitação dos Guardas Civis Municipais (GCMs) de Cachoeiro para a utilização de fuzis calibre 5.56, armamento que em breve estará disponível para a corporação.

Durante a visita, o secretário destacou a importância da integração entre as forças de segurança e ressaltou o avanço que o novo armamento representa para a GCM. “A qualificação contínua e a melhoria das condições de trabalho dos nossos guardas são prioridades. A chegada do fuzil 5.56 marca um momento histórico para a Guarda Civil Municipal, ampliando nossa capacidade de atuação e fortalecendo a proteção da população”, afirmou Siqueira.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em investir na valorização dos agentes de segurança e na modernização da estrutura da Guarda Civil, ampliando sua eficiência no enfrentamento às demandas de segurança pública.