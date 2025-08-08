Cachoeiro intensifica ações do Agosto Lilás para combater violência contra a mulher

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realiza durante todo o mês de agosto uma série de ações educativas, preventivas e informativas dentro da campanha Agosto Lilás, que busca conscientizar e mobilizar a sociedade pelo fim da violência contra a mulher.

As atividades, desenvolvidas nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), incluem rodas de conversa, palestras, oficinas, atendimentos especializados, panfletagens e trabalhos manuais, envolvendo diferentes faixas etárias e grupos comunitários. As ações tiveram inicio nesta semana nos bairros Aeroporto e Alto Independência.

A campanha também conta com a parceria de instituições locais, como o Centro Margaridas, a Guarda Mirim, o Ministério Público, conselheiros tutelares e profissionais de diversas áreas, ampliando o alcance e a efetividade das ações.

“A campanha Agosto Lilás é um momento importante para reforçarmos que a violência contra a mulher é inaceitável e precisa ser combatida com informação, acolhimento e rede de apoio fortalecida. Queremos que cada mulher conheça seus direitos e saiba que não está sozinha”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho.

Confira a programação:

11/08 – Segunda-feira

CRAS Itaoca – 9h | Palestra com o Centro Margaridas sobre o Agosto Lilás

Grupo: Idosos (60+)

12/08 – Terça-feira

CRAS Village – 8h30 | Palestra com o CREAS sobre o combate à violência contra mulheres

Grupo: Mulheres do PAIF e do Serviço de Convivência (18+)

13/08 – Quarta-feira

CRAS Burarama – 14h | Roda de conversa com o Centro Margaridas sobre conscientização e combate à violência contra as mulheres no Brasil

Grupo: Algodão Doce (50+)

14/08 – Quinta-feira

CRAS Alto União – 13h30 | Roda de conversa com a psicopedagoga Grazielle Reis sobre respeito, valorização e proteção das mulheres

Grupo: As Empoderadas (18+)

Local: Auditório da Semdes

18/08 – Segunda-feira

CRAS Jardim – 8h30 | Roda de conversa com o Centro Margaridas sobre o Dia Nacional da Publicação da Lei Maria da Penha

Grupo: Adultos (18 a 59 anos)

21/08 – Quinta-feira

CRAS Aeroporto – 9h | Palestra com o Centro Margaridas e CREAS sobre o Agosto Lilás

Grupo: Vida Ativa (30 a 60+ anos)

Grupo: Adultos (18 a 59+ anos)

22/08 – Sexta-feira

CRAS Alto União – 13h30 | Palestra com a conselheira tutelar Lilian Debona sobre empoderamento feminino

Grupo: As Empoderadas e Grupo de Idosos Esperança Viva (18 a 60+ anos)

25/08 – Segunda-feira

CRAS Itaoca – 14h | Panfletagem (pintura e entrega de panfletos) sobre o Agosto Lilás

Grupo: Adolescentes (12 a 17 anos)

26/08 – Terça-feira

CRAS Itaoca – 9h e 14h | Trabalhos manuais (confecção de flores e borboletas) sobre o Agosto Lilás

Grupo: Crianças (7 a 11 anos)

27/08 – Quarta-feira

CRAS Itaoca – 9h e 14h | Atividade em grupo (cartaz coletivo utilizando tinta) sobre o Agosto Lilás

Grupo: Crianças (0 a 6 anos)

Grupo: Alegria / Ágape

28/08 – Quinta-feira

CRAS Itaoca – 9h | Trabalhos manuais (confecção de flores e borboletas) sobre o Agosto Lilás

Grupo: Crianças (7 a 11 anos)

Grupo: Adolescentes (12 a 17 anos)

29/08 – Sexta-feira