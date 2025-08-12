Cachoeiro: pavimentação da Rota do Itabira vai fortalecer turismo e economia

A pavimentação da estrada que liga a BR-482 à Rota do Itabira, em Cachoeiro de Itapemirim, foi confirmada pelo prefeito Theodorico Ferraço. A obra, um antigo pedido de moradores, produtores e empreendedores da região, terá 3,5 km de extensão e será executada com blocos de concreto (PAV’s), beneficiando diretamente o turismo e a economia local.

O anúncio foi feito durante reunião com a diretoria da Associação de Produtores, Proprietários e de Turismo do Itabira (AMORI), na última segunda-feira (11). O presidente da entidade, Marcos Fabre, reforçou que a melhoria no acesso é a principal demanda da comunidade e essencial para valorizar o potencial turístico. Já o diretor Roberto Bravo apresentou possibilidades de parcerias para viabilizar a execução.

Ferraço afirmou que transformar o Itabira em um polo turístico é prioridade de sua gestão. “Não é apenas pavimentação. É um passo importante para abrir as portas do Itabira ao mundo. Quero que seja a ‘Buenos Aires de Cachoeiro’, com charme, cultura, gastronomia e turismo forte”, disse.

Segundo o prefeito, o acesso pavimentado vai atrair mais visitantes, valorizar empreendimentos existentes e incentivar novos investimentos. O projeto também terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e diálogo com órgãos como a Promotoria e o setor de Meio Ambiente para agilizar os trâmites.