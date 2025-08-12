Começam as obras de duplicação de 13 km da BR-101, no Sul do ES

Já começaram as obras de duplicação de mais 13 quilômetros da BR-101 no Sul do Espírito Santo. Elas estão sendo realizadas entre os quilômetros 357 e 373, entre os municípios de Alfredo Chaves e Iconha (com exceção dos quilômetros 363, 364 e 365, que já foram duplicados). O novo trecho duplicado, que receberá investimentos da ordem de R$ 170 milhões, será interligado ao Contorno de Iconha, formando um corredor contínuo em pista duplicada desde a Grande Vitória.

A ordem de serviço para a duplicação foi assinada em 27 de junho, um dia após o leilão da concessão da BR-101 no Espírito Santo, que determinou a manutenção do grupo EcoRodovias à frente do projeto nos próximos 24 anos. A partir de então, foram iniciados os trâmites, que possibilitaram o início da execução da obra.

Roberto Amorim Junior, diretor-superintendente da Ecovias 101, explica que a duplicação desses 13 km já faz parte do novo contrato de concessão da rodovia. Desse total, 10 quilômetros devem ser entregues no primeiro ano do contrato, que começará a ser contado a partir da assinatura do termo aditivo.

Os trabalhos já se iniciaram em campo, com serviços preliminares de limpeza do terreno, desmatamento das áreas por onde a duplicação passará, além de levantamentos topográficos. Ao longo dos meses de agosto e setembro, haverá um grande aumento da movimentação de máquinas, equipamentos e caminhões neste segmento.

Duplicação da BR-101 Sul

A expectativa é que as obras neste trecho gerem cerca 500 empregos diretos e indiretos. Elas incluem também a construção uma nova ponte sobre o rio Itaperorama, no km 367, além de reforço e alargamento da ponte já existente. Além disso, serão construídos viadutos na interseção em desnível no km 370, que serão executados no topo de aterros com contenção.

“O novo dispositivo permitirá que veículos que acessam a rodovia ES 375 e as praias de Piúma transitem pelas vias laterais e cruzem a rodovia sobre os viadutos sem interferência com a pista, enquanto os usuários seguem viagem pela BR-101. É uma solução moderna e que trará mais segurança e fluidez ao tráfego”, detalha Daniel Pereira, gerente de Engenharia da Ecovias 101.

A pista duplicada será feita com asfalto borracha, que possui em sua composição o pó de borracha de pneu reciclado, garantindo mais aderência dos pneus dos veículos. Também será utilizado nas camadas de base e sub-base o fresado e um coproduto siderúrgico para estabilização do solo, tudo isso para garantir uma estrutura de pavimento mais sustentável e com maior durabilidade.