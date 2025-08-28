Cachoeiro: princípio de incêndio assusta pedestres na Beira Rio; veja vídeo

Uma coifa de uma pizzaria pegou fogo na noite desta quarta-feira (27) no município de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com informações de populares, o fato ocorreu no estabelecimento comercial, localizado na Avenida Beira Rio. O fogo deixou as pessoas que passavam pelo local assustadas e apreensivas.
As chamas foram controladas de forma imediata e ninguém ficou ferido. Não há informações sobre o que pode ter provocado o princípio de incêndio.
Veja vídeo
