Cachoeiro: Procon participa do Agosto Lilás para proteger mulheres

Em celebração ao Agosto Lilás, quando há uma mobilização em prol da conscientização e combate à violência contra a mulher, realizada durante este mês em todo o país, os servidores do Procon de Cachoeiro compareceram ao trabalho, nesta sexta-feira (15), usando as cores da campanha9.

A ação contou com a visita do vice-prefeito Júnior Correa, do secretário Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Sherrer, e do secretário municipal de Administração, Rogério Athayde.

“É fundamental promover discussões acerca do assunto destacando a importância do respeito, da igualdade de gênero e da construção de relações saudáveis”, comentou a coordenador executivo de defesa do consumidor, Ricardo Fonseca.

“Apoiar a causa é estimular as denúncias em casos de violência e fortalecer a rede de proteção, assim como o atendimento às mulheres nessas situações”, ressalta a gerente de atendimento, Noemi Falsoni.

A cor lilás foi escolhida para simbolizar a luta pelo fim da violência contra a mulher, representando a esperança, a dignidade e o respeito. É o momento de divulgar ainda mais a Lei Maria da Penha, que completa 19 anos em 2025, e também promover ações de combate e prevenção à violência doméstica e de gênero.

Conte sempre com o Procon!

O órgão apoia as mais diversas causas sociais durante todo o ano, sempre promovendo o bem-estar da população de nosso município.

Mais informações pelo telefone (28) 3199-1710.