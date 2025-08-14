Cachoeiro promove encontro de celebração ao mês da Primeira Infância

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) e em parceria com a Subsecretaria de Estado de Articulação de Políticas Intersetoriais (Subapi), promoverá, na segunda-feira (18), um evento especial em celebração ao Agosto Verde – Mês da Primeira Infância.

A ação será realizada no Palácio Bernardino Monteiro, a partir das 8h, e será destinada exclusivamente aos servidores da rede de Assistência Social do município. O encontro tem como objetivo fortalecer o debate sobre a importância dos cuidados nos primeiros anos de vida e incentivar a integração das políticas públicas voltadas à infância, reforçando o compromisso do município com a proteção e o desenvolvimento integral das crianças.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, a iniciativa é fundamental para fortalecer a rede de atendimento à infância. “A primeira infância é o alicerce para todo o desenvolvimento humano. É nessa fase que se formam as bases emocionais, cognitivas e sociais que acompanharão a criança por toda a vida. Investir nesse período é investir no futuro de Cachoeiro e na qualidade de vida de toda a população”, destacou.

A assessora especial de Governo, Norma Ayub, ressaltou a importância da articulação entre diferentes setores e esferas de governo. “Trabalhar pela primeira infância é trabalhar pelo amanhã. Esse evento é um exemplo de como o diálogo entre município e Estado pode fortalecer políticas públicas e ampliar os resultados para nossas crianças e suas famílias”, afirmou.

Agosto Verde – Mês da Primeira Infância

O Agosto Verde é dedicado à conscientização sobre a importância dos primeiros anos de vida na formação do indivíduo. A Primeira Infância, que vai do nascimento até os seis anos de idade, é uma etapa crucial para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo.

Por meio de ações intersetoriais, a campanha busca mobilizar profissionais, gestores e a sociedade civil para refletir e agir de forma integrada na promoção dos direitos das crianças e de suas famílias, garantindo um futuro mais saudável, justo e promissor para todos.