Cachoeiro Stone Fair amplia oferta de conteúdo e aprimora aplicativo na edição 2025

Total de 30 mil metros quadrados de exposição; estandes com aumento de metragem dentro do parque e dentro do próprio pavilhão; revisão de distribuição interna de ruas na planta; adição de cinco novas áreas ao lado do setor de blocos – que este ano atinge seu recorde, com 65 blocos de 32 toneladas; atualização de APP e grade de conteúdo qualificado e segmentado, com apresentação de cases, além de networking e conexões comerciais.

Esses são alguns dos principais diferenciais da edição 2025 da Cachoeiro Stone Fair. A feira, promovida pelo Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas), Centro Tecnológico de Mármore e Granito (Cetemag), e Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), é realizada pela Milanez & Milaneze há 36 anos e deve receber 16 mil visitantes, integrantes da cadeia produtiva do setor, incluindo marmoristas, distribuidores, arquitetos, decoradores e demais profissionais ligados à construção civil.

Sob a temática “Conexões que Movem”, a feira, que foi 100% comercializada cerca de um mês antes de sua realização, se consolida como a maior vitrine para as empresas do setor, permitindo que elas exponham seus produtos e inovações para clientes nacionais e internacionais, abrindo portas para novos negócios e expansão.

Nesse sentido, o evento destaca lançamentos como o quartzito Mocamblu, uma fusão rara de fuchsita, cianita e quartzo, com veios cristalinos e tonalidades azul-esverdeadas — rocha com alta performance estética e técnica para projetos de alto padrão que será lançada pela Pedra do Frade. Outra novidade é a experiência ESG imersiva projetada pela Decolores, que celebra seus 25 anos propondo um estande-conceito interativo de 54m².



A criatividade e versatilidade na aplicação das rochas pela arquitetura e design também terão destaque na feira. A Marbrasa trará uma releitura da poltrona DUNA em um estande inspirado na arquitetura tropical, com piscina e cozinha gourmet. A feira também contará com a Praça do Marmorista, assinada pelo arquiteto Rômulo Pegoretti, que propõe um espaço de encontro e valorização do profissional.

Outra novidade de 2025 é a atualização de seu aplicativo. Disponível para IOs e Android, ele apresenta toda a programação do evento, tem mapa que permite a identificação e localização de expositores, além de permitir publicações diretas que conectem profissionais e marcas. A leitura do QR Code permite saber quem está na feira e um mapa com logo dos expositores foi adicionado, oferecendo mais organização da agenda de visitação e ampliando a conexão entre visitantes e marcas expositoras.



“Nós estimulamos e incentivamos o uso do aplicativo para network e geração de negócios”, diz Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, reforçando que, “além disso, ele contribui com as iniciativas de sustentabilidade, já que o mapa virtual substitui a impressão do mapa físico e diminui consideravelmente o uso de papel”.

No último dia, a Cachoeiro Stone Fair realiza um tour guiado com estudantes: a iniciativa demanda cadastro prévio e busca apresentar o evento como um ecossistema vivo e estratégico para as novas gerações.

Agenda de conteúdo com estudo de caso

No dia 26 de agosto, às 17h, acontece a solenidade de abertura. No dia 27, a grade de conteúdo prevê apresentações de Lucas Pianes, Studio Ubuntu e Marmorativa, com a palestra “Sinergia nas Etapas de um Projeto”, às 16h, configurada como um bate-papo para falar sobre a conexão entre diferentes players da indústria e como eles atuam para entender, integrar e executar um projeto, desde sua idealização.

Na sequência, às 17h, é a vez de Rômulo Pegoretti receber convidados para a palestra “Praça do Marmorista: Arquitetura, Marmoraria e a Conexão com o Cliente”. Juntos, eles irão compartilhar a visão e o processo criativo por trás desse projeto único (a Praça do Marmorista), que homenageia o papel essencial da marmoraria no setor de rochas naturais, explicando como ela se integra ao conceito arquitetônico e como essa colaboração é vital para a relação entre o arquiteto e o cliente.

Fechando a agenda do dia, às 18h será debatido o case “Quando a Obra viraliza: o que as redes sociais não mostraram sobre a obra mais falada do Brasil”, uma referência à casa da influenciadora Maíra Cardi, que se tornou um dos assuntos mais comentados e polêmicos do setor no últimos tempos ao mostrar como um projeto de alto padrão, com uso intensivo de rochas naturais, ganhou repercussão nacional após críticas públicas sobre troca de materiais, falhas e supostos erros de execução.

Neste encontro técnico, profissionais diretamente envolvidos em uma parte da obra revelam os bastidores do projeto, os desafios enfrentados e os aprendizados extraídos dessa experiência. Um estudo de caso real, baseado em fatos amplamente divulgados, que levanta questões importantes sobre especificação, responsabilidade e a complexa relação entre estética, técnica e expectativa do cliente.

Encerrando a agenda de conteúdo segmentado, dia 28, quinta-feira, das 15h às 18h, será realizado o Data Business Stone, um fórum estratégico realizado pela Apex Partners e a Rede Vitória com apresentação de dados econômicos, análises setoriais e experiência de mercado. O evento reunirá grandes líderes do mercado para discutir o fortalecimento do ecossistema produtivo e debater estratégias para apoiar a tomada de decisões em um setor que precisa agir rapidamente para se manter competitivo no mercado global.

Com base em estudos inéditos elaborados pela Futura Inteligência, o evento reúne empresários, lideranças e analistas econômicos para discutir o impacto direto do tarifaço sobre as exportações capixabas e brasileiras, e apontar caminhos – a diversificação dos mercados internacionais, a valorização do mercado interno e a reorganização logística e produtiva.

Serviço

Sobre a Cachoeiro Stone Fair

Realizada desde 1989 em Cachoeiro do Itapemirim (ES), a Cachoeiro Stone Fair é considerada uma das principais feiras do setor de rochas ornamentais. Realizada pela Milanez & Milaneze, uma empresa do Grupo Veronafiere, e promovida pelo SindiRochas, Cetemag e Centrorochas, a feira está em sua 36ª edição.

Em sua edição de 2024, a feira recebeu 18 mil visitantes de todos os estados brasileiros e de outros 25 países, e está consolidada como um ambiente seguro para o estabelecimento de parcerias comerciais sólidas e como um espaço estratégico para a evolução do setor. Mais informações estão disponíveis no site.



Data: 26 a 29 de agosto de 2025

Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa – Av. Francisco Mardegan, 203 – Aeroporto – Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Inscrições: www.cachoeirostonefair.com.br

Realização: Milanez & Milaneze, uma empresa do grupo Veronafiere.

Promoção: Sindirochas, Cetemag e Centrorochas.

Com Patrocínio Ouro do Sicoob Credirochas; Patrocínio Prata do Banestes | Findes Sesi Senai | Caixa e Governo Federal; Patrocínio Bronze do Bandes | Banco do Nordeste e Governo Federal; Apoio Institucional do Sebrae ES | Aderes | Governo do Estado do Espírito Santo, a feira é exclusiva para profissionais do setor e o credenciamento deve ser feito neste neste link.