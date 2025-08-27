Cadê o "Luke"? Família de Cachoeiro pede ajuda para encontrar cãozinho desaparecido

A tutora Patrícia está em busca de qualquer informação que possa ajudar a encontrar o pequeno Luke, seu cachorrinho da raça Spitz Alemão, que desapareceu na última terça-feira (26). Imagens de câmeras de segurança mostram o cachorro seguindo em direção à escola Ipe, no bairro Campo da Leopoldina. Após isso, ele não foi mais visto.

De acordo com Patrícia, Luke saiu enquanto ela abria o portão para ir trabalhar e ela acabou não percebendo que ele havia fugido. Assim que notou a ausência do cachorro, Patrícia iniciou imediatamente uma campanha de buscas por Luke. Segundo ela, seus filhos são muito apegados ao animal e estão sofrendo com a falta dele.

Leia também: VÍDEO | Cachorro é resgatado após ficar preso em tubulação em Marechal Floriano

A maior preocupação, segundo Patrícia, é que Luke não tinha o hábito de sair às ruas, o que pode ter feito com que ele se perdesse ao tentar retornar para casa. Além disso, por ser dócil, ele pode ter sido levado por alguma pessoa.

A tutora pede que Luke seja devolvido e oferece recompensa por isso. Qualquer informação sobre o paradeiro do cachorro pode ser enviada diretamente para Patrícia pelo telefone: (28) 99915-9903.

Veja o vídeo