Pets

Cadê o "Luke"? Família de Cachoeiro pede ajuda para encontrar cãozinho desaparecido

De acordo com Patrícia, Luke saiu enquanto ela abria o portão para ir trabalhar e ela acabou não percebendo que ele havia fugido.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Arquivo Pessoal

A tutora Patrícia está em busca de qualquer informação que possa ajudar a encontrar o pequeno Luke, seu cachorrinho da raça Spitz Alemão, que desapareceu na última terça-feira (26). Imagens de câmeras de segurança mostram o cachorro seguindo em direção à escola Ipe, no bairro Campo da Leopoldina. Após isso, ele não foi mais visto.

De acordo com Patrícia, Luke saiu enquanto ela abria o portão para ir trabalhar e ela acabou não percebendo que ele havia fugido. Assim que notou a ausência do cachorro, Patrícia iniciou imediatamente uma campanha de buscas por Luke. Segundo ela, seus filhos são muito apegados ao animal e estão sofrendo com a falta dele.

Leia também: VÍDEO | Cachorro é resgatado após ficar preso em tubulação em Marechal Floriano

A maior preocupação, segundo Patrícia, é que Luke não tinha o hábito de sair às ruas, o que pode ter feito com que ele se perdesse ao tentar retornar para casa. Além disso, por ser dócil, ele pode ter sido levado por alguma pessoa.

A tutora pede que Luke seja devolvido e oferece recompensa por isso. Qualquer informação sobre o paradeiro do cachorro pode ser enviada diretamente para Patrícia pelo telefone: (28) 99915-9903.

Veja o vídeo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por