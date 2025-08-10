Cadela policial localiza maconha enterrada em Guaçuí

Na tarde desse sábado (9), por volta das 15h, a atuação da cadela policial Alga, da equipe K9 do 3º Batalhão da Polícia Militar, foi decisiva para a localização e apreensão de 857 gramas de maconha no bairro São Miguel, localidade da Lagoa, em Guaçuí.

A guarnição realizava patrulhamento motorizado quando a cadela Alga sinalizou um ponto suspeito em uma área de vegetação às margens do rio. Durante a averiguação, foram encontrados três tabletes da droga enterrados.

Graças ao faro apurado da cadela, o entorpecente foi retirado de circulação e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as providências cabíveis.