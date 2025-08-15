Cães de trabalho garantem proteção aos cidadãos e bens públicos no ES

A Assembleia Legislativa (Ales) conta com o serviço de quatro cães para proteção dos cidadãos e do patrimônio público, além da socialização com as pessoas que circulam no Palácio Domingos Martins todos os dias.

Nesta sexta-feira (15), três desses animais passaram por um treinamento na área externa da Ales, com a presença dos servidores responsáveis e de um adestrador convidado.

São dois cães da raça pastor belga malinois (Athos e Malee), que estão sendo preparados para farejar substâncias ilícitas e armamentos; um da raça pastor alemão (Arya), para proteção das pessoas e do patrimônio; e um golden retriever, que é um cão para socialização.

Os animais ficam sob a tutela de três agentes da Polícia Legislativa: Vespasiano Farias (Athos e Malee), Jefson Bubach (Arya) e Arlete Lima (Pipoca). Os animais são classificados como acostados, ou seja, eles pertencem aos servidores, que são responsáveis pelo abrigo, guarda, alimentação e outros cuidados, mas ficam à disposição da instituição.

Vespasiano, por exemplo, costuma trazer o Athos para a Assembleia de segunda a quarta, que são os dias de mais movimento na Casa, pois concentram as sessões ordinárias, reuniões de comissões e outras atividades. Segundo o servidor, é uma forma tanto de o cão se acostumar com o fluxo de pessoas e também para os servidores, cidadãos e deputados se familiarizarem com o animal.

“Hoje, a gente está vivendo a primeira fase do projeto, que é uma questão mesmo de ambientação, tanto dos cães no ambiente aqui da Assembleia, quanto das pessoas que frequentam a Assembleia a se habituarem com a presença do cão (…). Em uma próxima fase, esses cães vão auxiliar na segurança da Ales, impedindo que alguém entre com armamento ou alguma substância ilícita (…)”, explicou.

Ele adiantou, ainda, que o mallinois está sendo formado para ser farejador e já está quase pronto para cumprir esse serviço de identificação de substâncias ilícitas e armamentos. O agente de Polícia Legislativa passou por um curso de adestramento ofertado pela Polícia Penal do estado.

O adestrador convidado pela Ales Cleuber Lucchi Vago tem um centro de treinamento de cães, voltado principalmente para área da segurança. Nesta sexta, ele conduziu as atividades de formação dos animais.

“Hoje foi nosso primeiro treino na Assembleia. Nós trabalhamos a parte de socialização dos cães e a parte técnica com os tutores (…) Na verdade, a gente brinca que a gente treina os tutores e não os cães (…). Quando a gente fala em cães de trabalho, tem um leque muito grande: tem os cães de assistência, tem o cão farejador, o de socialização”, detalhou o profissional.