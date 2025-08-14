Câmara de São José do Calçado aprova aumento de diárias dos vereadores

A Câmara de São José do Calçado aprovou, no último dia 6 de agosto, um Projeto de Resolução que aumenta em 542% o valor das diárias pagas aos vereadores para viagens dentro e fora do Espírito Santo. A proposta foi aprovada por 5 votos, com dois contrários, uma abstenção. A presidente da Casa, Vanderléia Filha do Fiote (PSB), não vota.

Pelo projeto de Resolução aprovado, o valor da diária dos vereadores antes era o equivalente a R$ 250,00, e agora passou para R$ 521,69 para viagens dentro do Espírito Santo, e R$ 1.605,20 para viagens fora do Estado.

Leia também: Gilson Daniel garante recursos históricos para municípios do Espírito Santo

Além disso, a proposta prevê também aumento para a diária dos servidores, que agora vão receber R$ 280,91 para viagens dentro do Estado, e R$ 802,60 para viagens fora do Espírito Santo.

Momento difícil

Contrário ao projeto, o vereador Marven Menezes (Republicanos), disse que o município passa po um momento difícil e esse não é o momento de aumentar as despesas. “Acredito que tem que valorizar o vereador, mas no momento não concordo com esse aumento. Calçado se encontra hoje em uma situação díficil financeira, e nós sabemos disso. Nosso município está há 8 meses sem laboratório, temos escolas que estão há mais de mês sem xerox. Acho que não é momento de fazemos qualquer aumento de despesa para o município”, justificou o voto contrário.

A vereadora Janaína Beline (PSB), também votou contra. “Respeito meus colegas, mas também não vou compactuar com esse projeto”, disse.

O projeto foi aprovado e agora segue para sanção ou não do prefeito de São José do Calçado.

Assista a votação do projeto: