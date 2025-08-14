Gilson Daniel garante recursos históricos para municípios do Espírito Santo

O deputado federal Gilson Daniel articulou a maior captação de recursos federais da história recente para municípios capixabas por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As conquistas vão beneficiar áreas essenciais como saúde, educação e habitação, levando obras e equipamentos para dezenas de cidades.

A atuação ocorreu principalmente nas comissões da Câmara dos Deputados, onde o parlamentar exerce forte influência. Já integrou até nove comissões ao mesmo tempo, o que ampliou sua capacidade de acompanhar editais, dialogar com ministérios e assegurar investimentos.

Leia também: Casagrande participa de reunião do Fórum Nacional dos Governadores no Pará

Entre os recursos garantidos estão:

Casas populares do Minha Casa Minha Vida em cidades como Alegre, Jerônimo Monteiro, Ecoporanga, São Gabriel da Palha, Ibiraçu, Rio Bananal, Iconha, Águia Branca, Conceição do Castelo, Apiacá, Atílio Vivácqua, Ponto Belo e Mantenópolis;

Construção e reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Policlínicas;

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);

Equipamentos para UBS e kits de teleconsulta;

Unidades Odontológicas Móveis;

Ambulâncias do SAMU;

Recursos para creches e ônibus escolares.

Segundo Gilson Daniel, o resultado é fruto de um trabalho preventivo e articulado. “Acompanhamos todos os editais do Governo Federal, avisamos as equipes técnicas e prefeitos para cadastrarem seus projetos e, depois, atuamos diretamente em Brasília para garantir a liberação dos recursos”, explicou.

Reconhecido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) como o deputado federal mais municipalista do país, Gilson Daniel afirma que seu mandato é técnico, voltado a resultados concretos e com foco em atender diretamente à população.