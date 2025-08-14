Cariacica: homem é preso por receptar celulares roubados

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 15º Distrito de Polícia de Cariacica, localizado em Itacibá, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Guarda Municipal de Cariacica, prendeu, nesta quinta-feira (14), um homem de 28 anos, em cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca domiciliar, no bairro Nova Canaã, em Cariacica. Ele é investigado por receptar aparelhos celulares roubados em Cariacica.

Durante a ação, foram apreendidos com o investigado três aparelhos celulares e um chromebook pertencente ao Estado do Espírito Santo, que deveria ter sido restituído a uma unidade escolar no final de 2023. Inicialmente, foi constatado que um dos celulares apreendidos é objeto de roubo ocorrido em julho, em Cariacica.

De acordo com o titular do 15º Distrito de Polícia de Cariacica, delegado Rui Pinheiro, como os objetos apreendidos com o suspeito não estavam ligados ao inquérito que motivou a prisão, e diante de indícios de que ele vendia os celulares roubados a terceiros, foi lavrado um auto de prisão em flagrante por receptação qualificada, previsto no art. 180, §1º, CP.

“Ele nega ter cometido qualquer roubo, mas confessou que compra os aparelhos de uma única pessoa e depois os revende”, informou o delegado Rui Pinheiro, titular do 15º Distrito de Polícia de Cariacica.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito é investigado por crimes patrimoniais, especialmente roubos a transeuntes em pontos de ônibus de Cariacica. “Em depoimento, o suspeito negou ter cometido qualquer roubo, mas confessou que adquire os aparelhos de uma única pessoa e os revende posteriormente”, disse Rui Pinheiro.

Os aparelhos celulares apreendidos foram encaminhados para análise no Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), onde novas informações poderão ser obtidas para o prosseguimento das investigações. O detido foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, à disposição da Justiça.