Polícias de ES e MG usam drone para prender foragido de longa pena

Um foragido da polícia condenado a mais de 34 anos foi preso durante uma operação conjunta no interior de Minas Gerais, na última quarta-feira (13). A ação contou com a presença da Polícia Civil de Ibatiba, Polícia Militar do Espírito Santo e de Minas Gerais e da Polícia Civil de Minas Gerais.

O suspeito é acusado de integrar uma organização criminosa responsável por homicídios consumados e tentados ocorridos entre 2022 e 2023, nos municípios de Brejetuba, Muniz Freire e Cachoeiro de Itapemirim.

A prisão foi realizada na zona rural do município de Chalé (MG), próxima aos limites com os municípios de Mutum e Lajinha, após três dias de intenso trabalho integrado de inteligência entre as forças policiais dos dois Estados.

Contra ele, havia dois mandados de prisão preventiva em aberto: um expedido pela Comarca Integrada de Conceição do Castelo e Brejetuba, em que já foi condenado a mais de 34 anos de reclusão, e outro pela Comarca de Muniz Freire, cujo processo ainda está em tramitação.

As equipes utilizaram ferramentas tecnológicas de monitoramento e até mesmo um veículo aéreo não tripulável (drone) para localizar o investigado, que estava foragido há aproximadamente dois anos. Ele era alvo de investigações conduzidas pelas Delegacias de Polícia de Brejetuba e Muniz Freire, que resultaram em duas ações penais contra ele e outros integrantes de uma extensa organização criminosa responsável por diversos crimes.

De acordo com as investigações, cinco homicídios consumados e quatro tentativas de homicídio foram praticados pelo grupo, com a concordância ou por mando do capturado. Ele é apontado como líder da organização, que controlava o tráfico de drogas nas localidades de São Jorge e São Domingos, em Brejetuba, e em Piaçu e Assunção, em Muniz Freire.

Segundo o titular da 8ª DR de Ibatiba, delegado Bruno Alves Rodrigues, a atuação do grupo era estruturada, com divisão de tarefas entre os integrantes, ordenando e executando mortes de devedores e potenciais concorrentes no comércio de entorpecentes, além de manter casas de prostituição.

“As apurações apontaram que o núcleo mais antigo da organização foi responsável por outros três homicídios consumados na região de Piaçu, em Muniz Freire, entre 2017 e 2018. Após a desarticulação do grupo, a ocorrência de mortes violentas nos dois municípios reduziu drasticamente, contribuindo para os bons resultados da região serrana do Espírito Santo nos indicadores de mortes violentas intencionais em 2024”, explicou o delegado.

Com o avanço das investigações e a prisão de 11 integrantes, o investigado fugiu da zona rural de Brejetuba. Desde então, as forças policiais capixabas vinham diligenciando para localizá-lo. Outro investigado, de 48 anos, sobrinho do preso e considerado de alta periculosidade, segue foragido. Ele é apontado como executor ou partícipe de grande parte dos homicídios cometidos pelo grupo.

O homem foi conduzido à autoridade policial de Lajinha (MG) e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional mineiro, de onde será recambiado para o Espírito Santo, ficando à disposição da Justiça.