Cariacica: mulher é resgatada após quatro meses de agressões

A Guarda Municipal de Cariacica prendeu, na noite da última quarta-feira (6), um homem acusado de agredir a companheira de forma contínua e violenta em Vila Palestina. A vítima conseguiu fugir de casa e pedir socorro na praça do bairro, onde agentes de trânsito realizavam um ponto base e acionaram imediatamente a guarnição da Guarda Municipal.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher chorando e muito abalada. Ela relatou que vinha sofrendo agressões físicas, verbais, psicológicas, patrimoniais e sexuais há cerca de quatro meses.

A vítima apresentava marcas no corpo, incluindo queimaduras, cortes no antebraço e hematomas. Segundo informou, o companheiro fazia uso frequente de entorpecentes e se tornava violento, controlando sua rotina, impedindo o uso de celular e restringindo seus contatos com outras pessoas.

De acordo com a vítima, além das agressões físicas, era constantemente ofendida com xingamentos e forçada a manter relações sexuais contra sua vontade. Ela também informou que todo o salário que recebia era tomado pelo companheiro, que exigia o saque em dinheiro para controlar o valor. As despesas da casa, inclusive aluguel e contas, ficavam sob total responsabilidade dela.

A fuga ocorreu quando a vítima chegou em casa e encontrou um dos cadeados arrombados e o agressor dentro da residência. Assustada, correu até a praça próxima, onde encontrou os agentes e relatou o que estava acontecendo.

O homem foi localizado e preso ainda na região. Ele apresentava um ferimento no olho e um dedo fraturado, alegando ter se ferido em um surto no dia anterior. Diante do risco de fuga, ele e a vítima foram conduzidos à 4ª Delegacia Regional para o registro do boletim de ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Cláudio Victor também destacou a integração entre as equipes no atendimento da ocorrência. “Esse caso mostra o quanto é fundamental o trabalho integrado entre nossas equipes de trânsito e da Guarda Municipal. A pronta resposta evitou que algo ainda mais grave acontecesse”, finalizou.