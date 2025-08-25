Casa Cultural lança Clube do Livro neste sábado (30)

A Casa Cultural Maria José Menezes, espaço de referência no cenário artístico e literário de Vitória, anuncia o lançamento de seu Clube do Livro, com estreia marcada para o dia 30 de agosto (sábado), às 10h, com a obra O Som do Rugido da Onça, da premiada autora Micheliny Verunschk. A proposta é reunir, todo último sábado do mês, leitores e entusiastas da literatura para um bate-papo descontraído, troca de experiências e debates sobre a obra escolhida.

O projeto chega em sintonia com um fenômeno crescente no Brasil: segundo levantamento recente de redes e iniciativas literárias, o número de clubes de leitura tem aumentado significativamente nos últimos anos, impulsionado tanto pelo formato presencial quanto pelas conexões criadas em grupos online, principalmente no período de pandemia.



Essa tendência demonstra que a leitura deixou de ser uma atividade solitária para se tornar um ponto de encontro social e cultural, favorecendo vínculos e o hábito contínuo de ler.

Cada encontro terá curadoria de Christine Ribeiro, que ficará responsável por selecionar as obras, propor reflexões e conduzir os debates. “A leitura é uma experiência transformadora quando compartilhada.

O Clube do Livro nasce para aproximar pessoas, criar diálogos e fortalecer a cena literária no centro de Vitória. Queremos que cada encontro seja uma oportunidade de aprendizado e quem sabe até novas amizades”, afirma Regina Menezes Loureiro, coordenadora da Casa Cultural Maria José Menezes.

Outro diferencial da iniciativa é que os participantes terão a oportunidade de conhecer a vasta biblioteca da Casa Cultural, dedicada especialmente a obras de escritores capixabas, um acervo que preserva e valoriza a produção literária do Espírito Santo.

A biblioteca, de acordo com Regina Menezes Loureiro, reforça a missão da casa de promover a cultura local e estimular o contato com a identidade e a memória do Estado.

“Queremos que o nosso Clube do Livro seja também uma ponte para que nossos leitores conheçam e conversem com autores capixabas. Nossa biblioteca é um tesouro que preserva e celebra a produção literária do Espírito Santo, e os encontros serão um momento para que essa riqueza seja compartilhada. Mais do que um momento de leitura, nosso Clube do Livro quer ser um espaço de diálogo, inspiração e convivência”, diz Regina.

Cada encontro terá um livro definido no mês anterior, permitindo que os participantes se preparem para a conversa e contribuam com diferentes perspectivas. O evento é gratuito e os interessados já podem reservar a data, preparar seu exemplar e se programar para o primeiro encontro.

