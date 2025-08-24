Trabalhos de pintora cachoeirense fazem parte de mostra coletiva na Itália

Maior referência da arte Naïf no Espírito Santo, a pintora cachoeirense Ângela Gomes é uma das representantes do Brasil na 55ª edição do Prêmio Internazionale Varenna di Arte Naïf “Pierantonio Cavalli”. A mostra começou neste sábado (23) e segue até 14 de setembro, na cidade de Varenna, às margens do Lago de Como, na Itália.

Com o tema “La bellezza salverà il mondo” (A beleza salvará o mundo), inspirado no escritor Fiódor Dostoiévski, a exposição reúne artistas de diferentes países em homenagem à simplicidade e à autenticidade emocional. A capixaba participa com obras que destacam a espontaneidade, os afetos e a leveza do cotidiano, marcas da arte Naïf.

Leia também: Itapemirim promove Feira Capixaba de Negócios no próximo fim de semana

“É uma honra imensa fazer parte dessa edição histórica. A arte Naïf é uma linguagem que toca o coração, e estar aqui é um sonho realizado”, afirma Angela Gomes. A mostra acontece na Chiesa di Santa Marta, com curadoria de Norma Cavalli.

Sobre a artista

Ângela Gomes, natural de Cachoeiro de Itapemirim, começou a demonstrar seu talento artístico ainda criança, desenhando com palitos de picolé e explorando cores, colagens e estampas de forma intuitiva. Aos nove anos, pintou sua primeira tela a óleo por encomenda da tia. Autodidata, realizou sua primeira exposição individual em 1981, apesar da ausência de público, o que a motivou a seguir na carreira.

A partir de 1987, após contato com a pintora Raquel Galena, definiu-se pela arte Naïf, tornando-se referência no gênero. Suas obras destacam paisagens regionais, cenas populares e tradições, e são caracterizadas pela clareza e limpeza visual.

Gomes já expôs em museus como o MAC de Campinas e o Museu Internacional de Arte Naïf (Rio de Janeiro), e participou de exposições internacionais em Portugal, França, Mônaco e Peru. Em 2017, recebeu o prêmio SZYB WILSON na Polônia, com três obras eleitas pelo júri popular como melhores do X Art Naif Festival.