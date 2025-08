Casagrande e Ferraço inauguram nova sede da Apae em Vila Velha

O clima foi de celebração e emoção nesta sexta-feira (2) durante a inauguração da nova sede da Apae de Vila Velha. Um espaço moderno, acessível e preparado para oferecer mais dignidade, cuidado e acolhimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla no município.

Renato Casagrande, Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo participaram da entrega da nova estrutura, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, com investimento de R$ 24 milhões e total respeito à causa da inclusão.

Logo no início de sua participação, Ricardo Ferraço fez uma autodescrição, prática cada vez mais adotada em eventos voltados à acessibilidade. “Eu sou Ricardo, tô de tênis branco, calça jeans, camisa branca, e não sou tão bonito como o Casagrande e o Arnaldinho”, disse. A fala, carregada de empatia, foi acolhida com aplausos e manifestações calorosas do público, reconhecendo o cuidado com a comunicação inclusiva.

Durante o discurso, Ricardo elogiou a sensibilidade e a liderança do prefeito Arnaldinho na condução do projeto. “É preciso reconhecer quem age com o coração. Vila Velha está de parabéns por esse espaço que acolhe, que respeita e que entende o valor da inclusão”, afirmou.

Com emoção na voz, Ricardo resumiu o sentimento do momento. “Estamos aqui para celebrar um propósito de vida. A Apae não é apenas uma instituição. É um lugar onde a inclusão acontece com o coração. Aqui, cada pessoa com deficiência é reconhecida, respeitada e valorizada por aquilo que é: única, digna e plenamente capaz de alcançar as oportunidades que estão sendo construídas ao seu redor.”

A nova sede da Apae é considerada a maior do Espírito Santo. O espaço conta com salas multidisciplinares, ambientes de convivência, áreas de reabilitação, atendimento pedagógico, piscina terapêutica, quadra poliesportiva e estrutura adaptada para acolher com qualidade os usuários e suas famílias.

Para Ricardo, mais do que uma obra física, o que foi entregue à população foi um símbolo de respeito e humanidade. “Incluir é um ato de amor. O que vimos aqui hoje é o Estado e o município caminhando juntos para garantir que ninguém fique para trás.”