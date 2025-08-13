Castelo: Câmara aprova projetos que "retiram direitos" dos professores

Foram aprovados pela Câmara Municipal de Castelo os projetos de leis nº 040/2025 e nº 041/2025 do Poder Executivo Municipal, que altera e revoga dispositivos das Leis Municipais nº 1.052/1987 e nº 2.507/2007. A proposta, segundo o prefeito João Paulo Nali (Republicanos), busca valorizar a carreira do magistério. Porém, representantes da categoria discordam e apontam que as medidas acarretarão em perdas significativas como, por exemplo, perdas acumuladas que ultrapassam cerca de 60%.

“A democracia é a garantia da criação de direitos, o respeito aos direitos e a garantia dos direitos fundamentais, direitos conquistados. Nós estamos aqui retirando direitos, nós estamos achatando o salário dos nossos professores, nós estamos dando uma contribuição negativa para a nossa sociedade”, afirmou a vereadora Lúcia Ventorim (União Brasil), durante sessão na Casa de Leis.

Leia também: Ótimo ou péssimo? Eleitores de Castelo avaliam prefeito João Paulo Nali

A parlamentar ainda saiu em defesa dos professores e ressaltou que a aprovação dos projetos encaminhados pelo prefeito também desvaloriza a categoria na medida em que não reconhece o esforço que esses profissionais fazem para o desenvolvimento profissional em prol do ensino na cidade.

“E esses professores que investiram em suas carreiras, que pagaram do próprio bolso, pelo seu mestrado, pelo seu doutorado, porque nós também não temos essa possibilidade pela prefeitura, pela nossa gestão. Esses professores, eles se capacitaram, e hoje estão sendo prejudicados por terem investido, por acreditar na educação”, ressalta a vereadora.

Dos 13 vereadores que compõem a Câmara Municipal, sete votaram a favor dos projetos encaminhados pelo Poder Executivo Municipal. Apenas cinco, saíram em defesa dos direitos dos professores e foram contra a proposta enviada pelo prefeito.

O que diz o prefeito

Nesta terça-feira (12), durante sessão na Casa de Leis, o prefeito Nali classificou a revolta da população que discordou da medida que desvaloriza os professores como “ignorância“.

“Gostaria de agradecer a todos os vereadores, que talvez pela ignorância das pessoas hoje estão tendo os seus nomes colocados nas redes sociais, como se eles tivessem votado contra algum tipo de aumento. Pelo contrário, Nós avançamos um passo extremamente importante, uma das maiores valorizações já vistas em nossa cidade”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.