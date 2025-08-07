Castelo: Festa de Nossa Senhora da Penha começa com grandes shows nacionais

A Paróquia Nossa Senhora da Penha, localizada na cidade de Castelo, já está vivenciando os momentos de fé e devoção da tradicional Festa de Nossa Senhora da Penha 2025, que acontece de 06 a 15 de agosto. Com o tema central refletindo sobre Maria em diversas dimensões da espiritualidade cristã, a programação reúne novenas, missas, procissões, homenagens e momentos especiais com a comunidade.

Neste ano, além das celebrações religiosas, dois grandes shows nacionais marcam a programação, tornando a festa ainda mais especial para os fiéis e visitantes da região.

O primeiro grande destaque será no dia 09 de agosto (sábado), quando a cantor Vítor Santana se apresenta após a celebração da Eucaristia. O artista, conhecido no cenário católico por suas canções de louvor e espiritualidade, promete uma noite de muita música e evangelização, envolvendo todos os presentes em oração e alegria.

Já o encerramento oficial da festa, no dia 15 de agosto (sexta-feira), será coroado com o show nacional da cantora Fátima Souza, uma das vozes mais expressivas da música católica no Brasil. A apresentação acontecerá no Castelão, a partir das 19h30, com entrada franca, e é esperada como um dos momentos mais emocionantes e aguardados do festejo. A artista, com seu estilo profundo e tocante, levará ao público canções que falam ao coração e fortalecem a fé.

Festa de Nossa Senhora da Penha

Além dos shows, a festa conta com dez dias de novena, cada uma com um tema mariano específico, envolvendo todas as comunidades da paróquia. No dia 15, também será celebrada a tradicional Coroação de Nossa Senhora da Penha, seguida da missa de encerramento e do show com Fátima Souza.

A Festa de Nossa Senhora da Penha é um dos eventos religiosos mais importantes da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e do município de Castelo, reunindo fiéis de toda a região em uma expressão viva de fé, cultura e tradição.

Serviço

Festa em Honra a Nossa Senhora da Penha

Dias: 6 a 17de agosto

6 a 17de agosto Local: Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha (Rua Carlos Lomba, 35, Centro, Castelo – ES)

Confira a programação!