Defesa Civil de Cachoeiro realiza treino de estratégias em simulado de desastres

A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim realizou, nesta quinta-feira (14), um simulado de mesa para aprimorar as estratégias de atuação em situações de emergência, como enchentes, deslizamentos de terra e crises hídricas. O exercício contou com a participação de diversas secretarias municipais, Corpo de Bombeiros, forças de segurança e Defesa Civil Estadual.

O simulado de mesa, também conhecido como exercício de mesa, é uma atividade prática que recria um cenário fictício de crise em ambiente controlado. Nesse modelo, os participantes — entre eles membros da Defesa Civil, órgãos públicos e entidades parceiras — se reúnem em torno de um mapa da área afetada para discutir problemas, tomar decisões e testar protocolos de resposta, visando minimizar danos e proteger a população.

Durante o encontro, foi apresentado um cenário de risco envolvendo chuvas fortes e inundações em áreas específicas do município. A partir disso, as equipes trabalharam na definição de responsabilidades, prazos e ações prioritárias, além de realizar uma avaliação final para identificar melhorias nos procedimentos.

O coordenador municipal da Defesa Civil, João Antônio Daroz, destacou a importância da iniciativa. “O simulado de mesa é uma ferramenta essencial para preparar nossas equipes e aprimorar a integração entre os órgãos envolvidos. Quanto mais treinados estivermos, mais rápida e eficiente será nossa resposta em situações reais”.

O vice-prefeito Júnior Corrêa também reforçou o compromisso da gestão com a segurança da população. “Esse trabalho conjunto é fundamental para proteger vidas. A prevenção, o planejamento e a coordenação entre as equipes fazem toda a diferença no enfrentamento de crises”.

Além de testar planos de contingência e identificar necessidades de recursos e treinamentos, o exercício também serve para conscientizar a população sobre os riscos e a importância de adotar medidas preventivas.