Cesan vai captar R$ 321 milhões para ampliar obras no Sul do ES

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) foi autorizada pelo Ministério das Cidades, por meio da Portaria MCID nº 490/2025, a emitir debêntures incentivadas para captar até R$ 321 milhões. O recurso será destinado ao financiamento de obras de melhoria nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em nove municípios capixabas.

As intervenções vão contemplar os municípios de Alto Rio Novo, Anchieta, Conceição do Castelo, Guarapari, Muqui, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vitória, beneficiando diretamente 1.138.632 pessoas.

Leia também: Ufes abre inscrições para pós-graduação em Cidades Inteligentes

Entre os ganhos esperados estão a ampliação da disponibilidade de água, especialmente durante o verão, a redução de vazamentos e perdas na rede e melhorias na captação, com o objetivo de promover um uso mais racional dos rios que abastecem a região.

O presidente da Cesan, Munir Abud, destacou que a autorização representa um marco importante para a Companhia. “Essa conquista representa mais um passo no compromisso da Cesan em garantir água de qualidade e serviços de saneamento cada vez mais eficientes para os capixabas. A emissão de debêntures incentivadas amplia nossa capacidade de investimento e permite acelerar obras fundamentais para o desenvolvimento do Estado.”

O próximo passo será a realização do processo licitatório para a escolha dos agentes financeiros responsáveis pela emissão e distribuição dos títulos de crédito. Os prazos e valores da operação serão definidos em conjunto com o parceiro selecionado.

O diretor administrativo e comercial da Cesan, Rafael Grossi, ressaltou a importância da iniciativa do ponto de vista de gestão. “A utilização desse instrumento financeiro demonstra a seriedade da Companhia na busca de soluções inovadoras de captação de recursos. É uma medida que alia responsabilidade fiscal, transparência e eficiência, assegurando que os investimentos cheguem a quem mais precisa: a população.”

A emissão de debêntures incentivadas vai ao encontro da estratégia da Cesan de ampliar investimentos em infraestrutura, modernizar serviços e fortalecer a sustentabilidade do saneamento no Espírito Santo.