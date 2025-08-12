Chuva passageira deve atingir o ES nesta terça (12); confira a previsão

Nesta terça-feira (12), o tempo segue instável no Espírito Santo devido à umidade trazida pelos ventos costeiros.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, há previsão de chuva passageira em alguns momentos em todo o estado. O vento sopra com intensidade fraca a moderada pelo litoral.

Leia também: Amanda Correia: 13 anos de um desaparecimento sem respostas

Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 21 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 21 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 16 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 21 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 16 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 22 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 20 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 22 °C.