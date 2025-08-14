Cinema: “Os Caras Malvados 2” está disponível com sessões em 2D e 3D
No longa, um grupo de animais criminosos volta à ação, mas agora repaginados.
•
Para quem gosta de animação, a oportunidade de lazer do fim de semana é assistir “Os Caras Malvados 2”. No longa, um grupo de animais criminosos volta à ação, mas agora repaginados.
Nesta sequência, cinco anos após os eventos do primeiro filme, Sr. Lobo e sua trupe infame de foras-da-lei decidiram abandonar o crime e se tornarem bons cidadãos, precisando aprender a lidar com as consequências dessa decisão.
Leia também: Qual filme vai representar o Brasil no Oscar 2026? Veja lista com os habilitados
Contudo, a tarefa é mais difícil do que esperavam, pois precisa lutar continuamente para ganharem a confiança e a aceitação das pessoas. Assim, uma nova aventura surge, porém, quando um esquadrão de mulheres bandidas os força a fazer um serviço perigoso.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 1
Lilo & Stitch (2D)
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
Jurassic Word: Recomeço (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Corra Que a Polícia Vem AÍ (2D)
- Todos os dias – 19h (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h40 (LEGENDADO)
Sala 2
Drácula: Uma História de Amor Eterno (2D)
- Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Quarteto Fantático: Primeiros Passos (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO)
Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda! (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)
Sala 3
Como Treinar o Seu Dragão (2D)
- Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
Os Caras Malvados 2
- Todos os dias – 16h40 (2D DUBLADO)
- Todos os dias – 18h40 (3D DUBLADO)
A Hora do Mal (2D)
- Todos os dias – 20h40 (DUBLADO)
Sala 4
Smurfs (2D)
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
Amores Materialistas (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Juntos (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)
Superman (2D)
- Todos os dias – 20h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Smurfs (2D)
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
Jurassic World: Recomeço (2D)
- Todos os dias – 15h50 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Juntos (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)
Superman (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 2
Como Treinar O Seu Dragão (2D)
- Sábado e domingo – 14h10 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
Os Caras Malvados 2
- Todos os dias – 16h40 (2D DUBLADO)
- Todos os dias – 18h40 (3D DUBLADO)
A Hora do mal (2D)
- Todos os dias – 20h40 (DUBLADO)
Sala 3
Lilo & Stitch (2D)
- Sábado e domingo – 14h20 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2D)
- Todos os dias – 16h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Corra Que a Polícia Vem Aí (2D)
- Todos os dias – 19h10 | 20h50 (DUBLADO)
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui