Cinema: “Os Caras Malvados 2” está disponível com sessões em 2D e 3D

Para quem gosta de animação, a oportunidade de lazer do fim de semana é assistir “Os Caras Malvados 2”. No longa, um grupo de animais criminosos volta à ação, mas agora repaginados.

Nesta sequência, cinco anos após os eventos do primeiro filme, Sr. Lobo e sua trupe infame de foras-da-lei decidiram abandonar o crime e se tornarem bons cidadãos, precisando aprender a lidar com as consequências dessa decisão.

Contudo, a tarefa é mais difícil do que esperavam, pois precisa lutar continuamente para ganharem a confiança e a aceitação das pessoas. Assim, uma nova aventura surge, porém, quando um esquadrão de mulheres bandidas os força a fazer um serviço perigoso.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 1

Lilo & Stitch (2D)

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Jurassic Word: Recomeço (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Corra Que a Polícia Vem AÍ (2D)

Todos os dias – 19h (DUBLADO)

Todos os dias – 20h40 (LEGENDADO)

Sala 2

Drácula: Uma História de Amor Eterno (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Quarteto Fantático: Primeiros Passos (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO)

Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda! (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)

Sala 3

Como Treinar o Seu Dragão (2D)

Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Os Caras Malvados 2

Todos os dias – 16h40 (2D DUBLADO)

Todos os dias – 18h40 (3D DUBLADO)

A Hora do Mal (2D)

Todos os dias – 20h40 (DUBLADO)

Sala 4

Smurfs (2D)

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Amores Materialistas (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Juntos (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)

Superman (2D)

Todos os dias – 20h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Smurfs (2D)

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Jurassic World: Recomeço (2D)

Todos os dias – 15h50 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Juntos (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)

Superman (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 2

Como Treinar O Seu Dragão (2D)

Sábado e domingo – 14h10 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Os Caras Malvados 2

Todos os dias – 16h40 (2D DUBLADO)

Todos os dias – 18h40 (3D DUBLADO)

A Hora do mal (2D)

Todos os dias – 20h40 (DUBLADO)

Sala 3

Lilo & Stitch (2D)

Sábado e domingo – 14h20 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2D)

Todos os dias – 16h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Corra Que a Polícia Vem Aí (2D)