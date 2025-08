Clima no ES nesta quarta-feira (6): confira a previsão

A umidade dos ventos costeiros deve provocar chuvas rápidas durante a madrugada e manhã desta quarta-feira (6) em parte do Espírito Santo. A tendência é que o tempo abra no decorrer do dia em boa parte do estado, especialmente nas regiões Sul, Serrana, Norte e Noroeste.

Chuva na Grande Vitória e no Nordeste capixaba

Na Grande Vitória e na Região Nordeste, o dia começa com chuva passageira, mas o tempo melhora nas horas seguintes. A temperatura mínima prevista para a capital é de 18 °C, com máxima de 26 °C. Em outros pontos da Grande Vitória, os termômetros variam entre 16 °C e 27 °C.

Tempo firme no Sul do Espírito Santo

A Região Sul terá céu limpo e sem previsão de chuva. As áreas menos elevadas registram mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Já nas áreas mais altas, o frio se intensifica: mínima de 9 °C e máxima de 22 °C.

Região Serrana terá manhãs frias

Na Região Serrana, o tempo também permanece estável e sem nuvens significativas. As temperaturas variam conforme a altitude: nas áreas baixas, mínima de 14 °C e máxima de 26 °C; nas áreas mais elevadas, os termômetros marcam entre 8 °C e 21 °C.

Sol e clima ameno no Norte capixaba

A Região Norte terá poucas nuvens durante todo o dia, com baixa possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 18 °C e 26 °C, mantendo o clima ameno e agradável.

Previsão sem chuva na Região Noroeste

Na Região Noroeste, o tempo segue estável, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 17 °C e 27 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, o dia será mais frio: mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Instabilidade passageira no Nordeste do estado

A Região Nordeste também será atingida pela umidade costeira. As chuvas devem ocorrer apenas nas primeiras horas do dia, com sol predominando à tarde. Os termômetros variam de 19 °C a 26 °C.