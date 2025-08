Com crescimento de 15%, Cachoeiro Stone Fair está 100% comercializada

Pouco menos de um mês antes de sua realização, a Cachoeiro Stone Fair está 100% comercializada e confirma um crescimento de 15% em sua planta.

Além de maior em área, a edição 2025 da feira, que é realizada há 36 anos, também bate outro recorde, o de número de blocos de rochas naturais em exposição: no total, 65 blocos de cerca de 32 toneladas, cada, vão integrar o Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, estado que é reconhecido como principal polo de beneficiamento rochas naturais no Brasil. Juntos, eles somam mais de duas mil toneladas.

Sob a temática “Conexões que Movem”, a feira ocorre de 26 a 29 de agosto em uma área de 30 mil metros quadrados e tem previsão de receber 16 mil pessoas, entre marmoristas, distribuidores, arquitetos, decoradores e demais profissionais ligados à construção civil.

“Sabemos que o momento é desafiador para nossa indústria, mas estamos muito satisfeitos em entregar uma planta ampliada, completa e ainda mais qualificada nesta edição. Entendemos que a feira é uma excelente oportunidade para o mercado interno e para a diversificação de mercado internacional. Mais do que nunca, confirmamos nosso posicionamento de ambiente consolidado como importante ferramenta para, além de network, de geração de negócios em toda cadeia produtiva”, diz Flavia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, responsável pela realização da feira desde sua criação.

A feira é exclusiva para profissionais do setor e o credenciamento deve ser feito neste neste link.