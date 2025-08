Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em Cachoeiro

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta sexta-feira (01), a inauguração do sistema de macrodrenagem e da primeira etapa de reabilitação do pavimento da Avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha), em Cachoeiro de Itapemirim. A solenidade teve ainda a inauguração da restauração do Museu Ferroviário Domingos Lage, além do anúncio de novos investimentos do Governo do Estado no município que ultrapassam R$ 120 milhões.

“Estamos entregando a obra de macrodrenagem e reabilitação da Linha Vermelha, com investimento superior a R$ 62 milhões. Isso simboliza a eficiência e a organização do nosso governo. Essa obra é uma parceria vital entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. Estou orgulhoso em anunciar novas ações em diversas áreas, como a modernização de centro de eventos, obras de pavimentação e recapeamento de ruas, além de adaptação às mudanças climáticas”, afirmou o governador.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), investiu um total de R$ 62,5 milhões nas obras de construção do sistema de macrodrenagem e da primeira etapa de reabilitação do pavimento da Avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha). As intervenções também incluíram a Rua Etelvina Vivácqua e a região da Esplanada, atrás da estação ferroviária.

Foram implantados 1.529 metros de rede de microdrenagem e 4.244 metros de macrodrenagem, além de 2.710 metros de rede de esgoto e 2.138 metros de rede de água. Na área de pavimentação, foram executados 31.634 metros quadrados em pavimento de concreto e 5.673 metros quadrados em blocos retangulares coloridos. Também foram implantadas sinalizações horizontais (4.624 metros quadrados) e vertical (77,94 metros quadrados), com 16 grupos focais gradativos e 59 repetidores.

A obra contou ainda com ações de paisagismo, incluindo a colocação de 965 metros quadrados de grama em placas e o plantio de 33 árvores ornamentais. No passeio, foram construídos 14.636 metros quadrados de calçada cidadã e 7.219 metros com ladrilho hidráulico. A requalificação da região foi complementada com a instalação de mobiliário urbano: bancos de concreto armado, pergolados em madeira, balizadores e 168 metros de guarda-corpo em tubo inox.

Durante a solenidade, Casagrande também firmou novos convênios com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que juntos somam mais de R$ 62 milhões em investimentos. Um deles é para o recapeamento asfáltico de 64 ruas, distribuídas por 22 bairros do município, incluindo Centro, Nossa Senhora da Penha, Aquidaban, Ferroviários, Abelardo Machado, São Geraldo, Jardim Itapemirim, entre outros. O valor conveniado é de R$ 17,7 milhões abrangendo 122.453 metros quadrados de pavimentação.

Outro convênio assinado foi para a construção do Parque Urbano da Ilha da Luz, com investimento de R$ 13,1 milhões. A iniciativa tem como objetivo criar um espaço público de lazer, convivência e integração ambiental, ampliando as áreas de uso coletivo da população. Além disso, foi formalizado o convênio para a ampliação e revitalização do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, com recursos na ordem de R$ 31,5 milhões. O local receberá melhorias estruturais para sediar eventos, feiras e atividades voltadas ao setor agropecuário, cultural e turístico.

“É um momento histórico para Cachoeiro. Esse convênio com o Governo do Estado representa um grande avanço para nossa infraestrutura, com obras que vão transformar a mobilidade urbana, valorizar os bairros e impulsionar o turismo e a economia. A pavimentação de dezenas de vias, a ampliação do centro de eventos no Parque de Exposições e a tão sonhada revitalização da Ilha da Luz mostram o quanto estamos trabalhando para uma cidade mais moderna, acolhedora e preparada para o futuro”, destacou o prefeito Theodorico Ferraço.

Para o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, os investimentos consolidam uma agenda de entregas concretas e estruturantes para Cachoeiro de Itapemirim. “A entrega da Linha Vermelha e a assinatura de novos convênios mostram o compromisso do Governo com o desenvolvimento urbano e com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. São obras que resolvem problemas antigos e preparam a cidade para o futuro”, afirmou.

O governador do Estado também autorizou o repasse de mais R$ 2,54 milhões ao Município de Cachoeiro de Itapemirim para a construção de um muro de contenção na Rua Mário Romanelli, no bairro Gilberto Machado, com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. A Prefeitura será responsável pela execução do muro que terá 22,5 metros de comprimento, localizado atrás do Centro Regional de Especialidades (CRE) do bairro.

A construção será com cortina atirantada de 4,50m de altura e solo grampeado com 14m de altura. O muro também terá um sistema de drenagem com canaleta de concreto retangular, caixa ralo com pré-moldados em concreto e remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto. A água da drenagem será direcionada para a rede já existente na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar.

Como parte da obra, também será executada a recomposição de um trecho da Rua Mário Romaneli com uso de brita graduada tratada com cimento e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil a área onde o muro será construído foi classificada com Risco Muito Alto (R4) para deslizamento.

“A construção do muro de contenção é uma ação de prevenção e também de redução de impacto das ações climáticas em área de risco, voltada à promoção da segurança e do bem-estar da população. É esse o objetivo do nosso trabalho, liderado pelo governador Renato Casagrande e pelo vice-governador Ricardo Ferraço, com repasse direto de recursos do Fundo Cidades aos municípios do Espírito Santo”, declarou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso.

O governador Renato Casagrande também autorizou a publicação do edital para contratação das obras de pavimentação da Rodovia ES-467, no trecho entre Gironda e Morro Grande. As obras na “Rodovia do Josélio” vão ser executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de R$ 35 milhões.

“Comemoramos em Cachoeiro de Itapemirim um conjunto de benfeitorias, investimentos que são importantíssimos para nossa cidade. São obras entregues e o anúncio de novas intervenções em estruturas tradicionais, como a Ilha da Luz, Centro de Eventos, contorno de Soturno e melhorias na avenida Jones dos Santos Neves. Tem a duplicação da Rodovia do Frade e o novo aeroporto com as obras avançadas. Isso é fruto do trabalho conjunto entre o Governo do Estado e a Prefeitura, que favorece toda a nossa gente”, comentou o vice-governador Ricardo Ferraço.

Museu Ferroviário

Também foram entregues as obras de restauração do Museu Ferroviário Domingos Lage, localizado no bairro Guandu. A cerimônia marcou a reabertura oficial do espaço, que passou por uma ampla revitalização ao longo de 19 meses. A restauração foi viabilizada por meio do Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo Patrimônio Material Tombado, com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura). Ao todo, foram investidos R$ 1,4 milhões na execução das obras.

Entre as principais intervenções realizadas no imóvel, destacam-se a revitalização completa da estrutura do prédio, a adequação dos banheiros para acessibilidade e a instalação de uma plataforma elevatória, que garante o acesso ao segundo piso do museu. Com a conclusão das obras, o espaço histórico volta a receber o público, com o intuito de ampliar suas atividades educativas, culturais e turísticas e sua importância como patrimônio cultural da região.

Para a secretária de Estado da Cultura em exercício, Carolina Ruas, a entrega do Museu Ferroviário à comunidade de Cachoeiro de Itapemirim marca um momento especial e cheio de significado. “Depois de um cuidadoso processo de restauração, o espaço se amplia em um convite para que novas gerações conheçam essa história. Essa entrega além de simbolizar a parceria entre o Governo do Estado e o município, reforça o valor de preservar a memória e fortalecer um futuro mais conectado entre todos nós”, pontuou.

Inaugurada em 1903 pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, a estação ferroviária — atual sede do museu — completa 122 anos em 2025. Durante décadas, o local foi um importante elo entre o sul capixaba, o Rio de Janeiro e a capital Vitória.

Com o crescimento urbano do município, a linha férrea que cruzava o centro da cidade foi desativada em 1995, sendo transferida para fora da área urbana. Desde então, a estação se mantém como um símbolo do passado ferroviário da região, marcando uma era em que o transporte de cargas era feito majoritariamente por trens.

Localizado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, o prédio preserva as características originais da sua construção. Em 03 de fevereiro de 2000, a Prefeitura recebeu da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) o termo de posse do imóvel, destinado exclusivamente à criação de um Centro Ferroviário Cultural.