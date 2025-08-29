Comenda Irmã Otília será criada para homenagear ações solidárias em Cachoeiro

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim aprovou a criação da Comenda Irmã Otília, uma homenagem que reconhecerá, todos os anos, pessoas e instituições que se destacam em gestos de solidariedade e serviço ao próximo.

A escolha do nome é uma forma de manter viva a memória da religiosa Sebastiana Rodrigues Valadão, a Irmã Otília, que dedicou mais de cinco décadas ao cuidado dos enfermos na Santa Casa de Misericórdia e ao serviço pastoral na Diocese de Cachoeiro. Sua vida simples, de oração e dedicação, foi um testemunho concreto do amor de Cristo junto aos mais frágeis.

A entrega da comenda acontecerá em sessão solene, preferencialmente no mês de junho, período em que se recorda a missão de Irmã Otília como presença de fé e esperança na cidade.

Mais que uma homenagem, a comenda é um convite para que a sociedade e a Igreja continuem a cultivar a solidariedade e o serviço fraterno, tão bem testemunhados por Irmã Otília.

Quem foi Irmã Otília?

Sétima entre 14 irmãos, irmã Otília, que é natural de Oliveira (MG), iniciou sua missão em Belo Horizonte (MG), trabalhando com os doentes. Em 1960, recebeu o hábito religioso e, nove anos depois, professou seus votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência.

Em outubro de 2023, no Colégio Jesus Cristo Rei, local onde reside desde 1960, a religiosa católica, figura muito popular em Cachoeiro, relembrou com carinho sua infância e o despertar da vocação. “Minhas visitas à Santa Casa eram diárias, de domingo a domingo, sem folga. Meu coração não aceitava descanso, porque, para o doente, não existe folga. Quando eu morrer, eu paro”, afirmou.

Contudo, devido ao estado de saúde fragilizado, irmã Otília precisou encerrar sua atuação presencial no hospital. Irmã Otília faleceu aos 91 anos no começo da tarde do dia 26 de maio de 2025, na Santa Casa da cidade, onde foi internada pela manhã do mesmo dia para a realização de exames, diagnósticos necessários e a continuidade do tratamento contra um câncer.

Em seu trabalho pastoral, a religiosa do Instituto Religioso das Irmãs de Jesus na Eucaristia já atuou em várias cidades, como Colatina, Vitória, Governador Valadares e Araxá (MG) e Rio de Janeiro.