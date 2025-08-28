Concurso público no ES: Governo do Estado autoriza novo certame na Polícia Militar

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço anunciaram, nesta quinta-feira (28), a autorização para realização de concurso público para admissão de 1 mil novos soldados da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

A confirmação foi feita durante o ato solene de início do Estágio Profissional Supervisionado (EPS) de 991 alunos soldados do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (CFSD).

Leia também: Quer trabalhar? Sine Cachoeiro está com quase 150 vagas de emprego disponível; veja

“Hoje estamos iniciando o estágio supervisionado de quase mil novos policiais militares que vão para as ruas para fortalecer o combate à criminalidade. Quando assumi o Governo pela primeira vez, em 2011, o Espírito Santo registrava mais de dois mil homicídios por ano e no ano passado fechamos com 852. É um trabalho constante de investimento, mas principalmente de valorização profissional e recomposição do efetivo. Em novembro essa turma se forma e outra nova inicia com outros 650 alunos. E estamos autorizando mais mil vagas para o próximo concurso. É a maior reestruturação da história da Polícia Militar do Espírito Santo”, disse Casagrande.

Os alunos soldados que iniciam o Estágio Profissional Supervisionado reforçarão o patrulhamento existente e colocarão em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES). Com uma carga horária total de 360 horas, o estágio ocorrerá até o dia 02 de novembro e marca a fase final do curso de formação.

O efetivo será distribuído entre as Unidades Operacionais da Grande Vitória, sendo elas os 1º, 4º, 6º, 7º e 10º Batalhões, além das 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª e 17ª Companhias Independentes. Os militares serão empregados em policiamento ostensivo a pé e motorizado, reforçando a segurança nessas regiões e interagindo com a comunidade. Durante o estágio, os quase mil alunos terão os seus desempenhos avaliados e, ao final do período, saberão se estão aptos a receber o diploma.

“O aumento do efetivo das nossas Forças de Segurança reforça o trabalho de combate ao crime e na defesa das pessoas de bem e da família capixaba. As soldadas e soldados vão para o estágio operacional capacitados e equipados com o que há de melhor em termos de armamento. Os investimentos que fazemos em segurança pública são os maiores da história do Espírito Santo. E a ampliação do efetivo da Polícia Militar continua com o novo concurso para mais mil policiais. Vamos continuar trabalhando com muita intensidade, porque, aqui no Espírito Santo, bandido não se cria. Não passamos a mão na cabeça de bandido”, reforçou Ricardo Ferraço, que também é coordenador do programa Estado Presente em Defesa da Vida.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, ressaltou que a contratação de novos militares é fundamental para que o eixo de proteção policial do Programa Estado Presente continue sendo fortalecido.

“O investimento em efetivo é fundamental para o trabalho que vem sendo feito no Espírito Santo, dentro do programa Estado Presente, de redução da criminalidade. Temos que sempre manter a recomposição, para que não percamos nossa capacidade de resposta. Investir em tecnologia é fundamental, mas investir no ser humano é ainda mais importante. São mais de 990 novos soldados que irão às ruas, aprender o que viram na teoria, na academia. Momento de suma importância para a formação. Que eles tenham uma grande jornada e possam contribuir muito com o nosso trabalho”, completou Damasceno.