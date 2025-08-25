Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira (25) no ES

A segunda-feira (25) será de tempo firme em todas as regiões do Espírito Santo. O sol predomina e não há expectativa de chuva. O vento sopra de fraco a moderado pelo litoral, mas pode registrar rajadas mais intensas entre o Sul e a Grande Vitória.

Na Grande Vitória, o cenário é de poucas nuvens e tempo estável. Os ventos variam de moderados a fortes na faixa litorânea. As temperaturas oscilam entre 20 °C e 30 °C, com Vitória registrando mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

No Sul do Estado, o dia também será de sol e céu com poucas nuvens. O vento deve ganhar intensidade no litoral. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 16 °C e 32 °C. Já nas áreas altas, a mínima prevista é de 14 °C e a máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, o tempo se mantém firme. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam de 16 °C a 28 °C. Nas áreas mais altas, a mínima será de 12 °C e a máxima de 27 °C.

No Norte capixaba, a segunda-feira será de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 16 °C e 31 °C.

Na Região Noroeste, o tempo segue aberto, com céu pouco nublado. Nas áreas menos elevadas, os termômetros oscilam entre 19 °C e 32 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 17 °C e a máxima de 27 °C.

Já no Nordeste, o dia será de sol, com poucas nuvens e vento moderado ao longo do litoral. As temperaturas variam entre 17 °C e 31 °C.