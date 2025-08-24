Confira como fica a previsão do tempo no Espírito Santo neste domingo (24)

Neste domingo (24), a previsão do tempo para o Espírito Santo é de poucas nuvens, sem expectativa de chuva.

Assim, de acordo com o Incaper, o vento sopra fraco a moderado pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória.

Nesse sentido, na Grande Vitória, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado a forte no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado a forte no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 29 °C.

Por outro lado, na Região Serrana, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 31 °C.

Já na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Por fim, na Região Nordeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.