Jerônimo Monteiro realiza Feira Laranja e Arte neste sábado (23)

Jerônimo Monteiro promove neste sábado (23) a Feira Laranja e Arte, a partir das 18h, na Praça da Bíblia, localizada na Avenida Doutor José Farah. O evento é aberto ao público e reúne atrações culturais, artísticas e exposição de trabalhos da economia criativa local.

Nesta edição, a programação contará com a apresentação do Grupo Raízes da Terra e do Grupo de Caxambu das Andorinhas, além da mostra de produtos e trabalhos desenvolvidos por artistas e empreendedores da cidade.

A iniciativa busca valorizar a produção cultural e oferecer à população um espaço de lazer e integração comunitária. A Feira Laranja & Arte é promovida pela Prefeitura de Jerônimo Monteiro, por meio da Secretaria de Planejamento, com apoio de parceiros institucionais e do comércio local.