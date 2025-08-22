Conselho de Turismo de Cachoeiro ganha novos integrantes eleitos

Cachoeiro de Itapemirim realizou, na última quarta-feira (20), a eleição dos novos representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

A iniciativa marca um importante passo para fortalecer a gestão participativa do setor, assegurando que empreendedores, associações e trabalhadores do turismo tenham espaço ativo nas decisões que impactam o desenvolvimento da atividade no município.

O processo eleitoral foi conduzido de forma democrática e transparente, com ampla participação de entidades ligadas à cultura, gastronomia, hotelaria, guias de turismo e demais segmentos relacionados. Os conselheiros eleitos terão papel estratégico no planejamento e acompanhamento de políticas públicas voltadas ao turismo, alinhando as demandas da comunidade com os projetos de fomento da gestão municipal.

Entre os principais objetivos do Comtur estão o apoio a iniciativas que promovam o turismo sustentável, a valorização dos atrativos naturais e culturais de Cachoeiro, além da construção de ações que gerem impacto positivo na economia local. A presença da sociedade civil no conselho amplia a diversidade de perspectivas, contribuindo para decisões mais assertivas e conectadas à realidade do município.

Na ocasião, também foi eleita a nova mesa diretora para o biênio 2025/2027. O presidente escolhido foi Marcos Antônio Lemos Fabre, que terá como vice-presidente Marise Aparecida Faber da Silva.

Com a nova composição, o Comtur inicia um novo ciclo de atuação, em sintonia com as diretrizes municipais para transformar o turismo em vetor estratégico de crescimento, valorização da identidade local e promoção do desenvolvimento sustentável.