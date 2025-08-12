Consumidor de Cachoeiro agora pode agendar atendimento no Procon

O Procon de Cachoeiro traz mais uma novidade. Com o intuito de auxiliar ainda mais o consumidor a garantir os seus direitos, o órgão conta agora com a possibilidade de atendimento presencial agendado.

De acordo com o coordenador executivo da pasta, Ricardo Fonseca, essa ferramenta foi criada pensando no consumidor com os horários mais apertados e que precise de atendimento presencial sem espera. Mas ressalta: “Os atendimentos espontâneos permanecem. Ou seja, quem precisar do Procon, pode nos procurar pessoalmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h, que será atendimento normalmente conforme distribuição de senhas, ou ainda pode registrar sua reclamação online”, explica.

Segundo Ricardo, os agendamentos para o atendimento presencial podem ser feitos no site https://procon.cachoeiro.es.gov.br/. Dentro da aba “atendimento presencial”, o consumidor realiza um cadastro rápido e em seguida já pode escolher um dos oito horários que serão disponibilizados de segunda a sexta.

O agendamento para atendimento presencial é mais uma comodidade que o Procon oferece aos consumidores para o exercício dos seus direitos. Para outras informações, o telefone do Procon é (28) 3199-1710.