Criminosos roubam carga de caminhão em Mimoso do Sul

Um motorista foi vítima de um roubo de carga na noite de domingo (10), na BR-101, próximo à localidade de São José das Torres, em Mimoso do Sul. O crime ocorreu por volta das 20, logo após a vítima passar pelo pedágio. Um veículo, aparentemente um Corolla preto, seguia à frente em baixa velocidade e, em determinado momento, parou no acostamento. Os ocupantes desceram, efetuaram um disparo de arma de fogo e obrigaram o condutor do caminhão a abrir a porta.

Sob ameaça, os criminosos apontaram uma arma e ordenaram que o motorista estacionasse no meio da pista. Dois suspeitos entraram na cabine e levaram o caminhão até uma estrada na região de Guaçuí, onde obrigaram a vítima a ingerir uma bebida alcoólica.

Leia também: VÍDEO | Kombi pega fogo após pane elétrica em Ibatiba

Em seguida, colocaram um enforca-gato em seu pescoço. A vítima relata ter recobrado a consciência apenas ao amanhecer, já com o patrão ao lado, após ter sido abandonada.

Toda a carga de papel-toalha transportada no veículo foi roubada. O caminhão foi deixado com a carreta vazia em uma estrada de chão, antes de Apiacá. Os criminosos não foram identificados, pois utilizavam capuzes durante a ação.