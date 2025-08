Curso de Tranças Nagô impulsiona renda em Presidente Kennedy

No dia 30 de julho, a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou mais uma importante ação voltada para o fortalecimento da autonomia financeira da população.

Em parceria com o Instituto Embelleze de Cachoeiro de Itapemirim e com apoio da Agência de Treinamentos, foi promovido o curso de Tranças Nagô, que reuniu mulheres interessadas em desenvolver habilidades na área da beleza como alternativa de geração de renda.

Durante a capacitação, as participantes aprenderam não apenas a técnica da trança nagô — que exige precisão, criatividade e sensibilidade cultural — mas também conheceram um pouco mais sobre a história e ancestralidade das tranças, reconhecendo seu valor simbólico e identidade social.

A atividade integra o Programa de Inclusão Produtiva Mais Caminhos, que tem como objetivo principal ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, por meio da qualificação e do estímulo ao empreendedorismo, especialmente entre mulheres, jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A secretária municipal de Assistência Social destacou a importância de ações como essa para o empoderamento feminino: “Ao oferecer cursos práticos e com retorno financeiro rápido, damos às participantes ferramentas reais para que conquistem sua independência econômica e fortaleçam a autoestima”, afirmou.

Ao final do curso, as cursistas receberam certificado de participação e relataram a experiência como um divisor de águas em suas trajetórias pessoais e profissionais.

A Prefeitura reforça seu compromisso com políticas públicas de inclusão e desenvolvimento social, seguindo firme no propósito de ampliar horizontes e transformar vidas.