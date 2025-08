Encontro de fuscas e carros antigos promete reunir gerações em Alegre

A entrada do evento é gratuita para o público, e os expositores.

No domingo (3), os expositores serão recebidos com um café da manhã especial, reforçando o espírito acolhedor e comunitário que marca o evento.

A programação contará com shows ao vivo nos dois dias. Além disso, haverá sorteios de brindes, área de lazer infantil e praça de alimentação.

Leia também: Paróquia de Piaçu promove 1ª Festa Religiosa do Café no ES

Promovido pelo Clube Fusca Du Alegre, o evento reúne expositores e admiradores de carros clássicos de diversas regiões do Espírito Santo e até de estados vizinhos.

O 4º Encontro de Fuscas e Carros Antigos “Du” Alegre promete reunir gerações neste fim de semana, em torno de boas histórias, motores antigos e muita diversão. O evento, que acontece no sábado (2) e domingo (3), se consolida e entra no calendário cultural da cidade.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui