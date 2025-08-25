Deputado pede mais investimento no futebol feminino capixaba

O deputado Allan Ferreira (Podemos) apresentou na Assembleia Legislativa (Ales) a Indicação 1.074/2025, na qual solicita ao governo do Estado que destine mais recursos financeiros para a prática do futebol feminino no Espírito Santo.

Na justificativa da indicação, o parlamentar lembra que a Constituição Federal estabelece a necessidade de incentivo às práticas desportivas formais e não formais. Ele defende o fomento do esporte seguindo os princípios da inclusão, da equidade de gênero e da promoção da cidadania.

“Considerando os elevados custos operacionais para a participação em campeonatos nacionais — incluindo transporte, hospedagem, alimentação, logística e demais despesas — é dever do poder público garantir as condições mínimas de competitividade e dignidade às equipes que, com esforço e mérito, alcançam espaço em torneios de alcance nacional, principalmente aqueles promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol”, salienta.

Segundo Allan Ferreira, a medida vai fortalecer o desporto capixaba. Para ele, o apoio financeiro às equipes femininas representa “importante passo para a valorização do futebol feminino, o combate às desigualdades históricas no meio esportivo e o incentivo à participação de mulheres nas mais diversas modalidades esportivas”.

A Indicação foi lida e aprovada pelo Plenário na sessão ordinária de 14 de julho e depois encaminhada ao governo do Estado.