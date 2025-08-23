Dia D de vacinação contra a cinomose acontece neste sábado (23) em Muqui

Muqui realiza neste sábado (23) o Dia D da Vacinação Contra a Cinomose Canina, no Parque de Exposições, das 9h às 16h. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e tem como objetivo ampliar a proteção dos animais contra uma das doenças mais graves e contagiosas que afetam os cães.

A cinomose é causada por um vírus altamente transmissível, podendo ser fatal em muitos casos. A melhor forma de prevenção é a vacinação. Durante a ação, veterinários da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/HOVET) estarão no município para aplicar as doses e orientar tutores sobre os principais cuidados com a saúde dos animais de estimação.

A campanha busca conscientizar os tutores sobre a importância da imunização. De acordo com os organizadores, a vacinação é gratuita e aberta a todos que levarem seus cães ao local. Além da aplicação da vacina, a equipe de profissionais também estará disponível para tirar dúvidas e oferecer informações sobre prevenção de outras doenças que afetam os cães.