PM apreende drogas e dinheiro durante patrulha em Muqui

Na tarde de sexta-feira (22), policiais militares da 15ª Companhia realizaram uma apreensão de drogas no bairro São Domingos, em Muqui. A ação ocorreu durante patrulhamento, quando três indivíduos em atitude suspeita foram abordados após a guarnição perceber forte odor de maconha no local.

Na vistoria, foram encontrados no interior de um veículo 21 unidades de maconha, uma porção de haxixe, um papelote de cocaína, uma balança de precisão, materiais para embalo e R$ 300,00 em dinheiro. Um dos envolvidos foi conduzido para a 7ª Regional da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, junto com os materiais apreendidos.

De acordo com a Polícia Militar, o local é conhecido por intenso tráfico de drogas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que dará continuidade às apurações.